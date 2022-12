Cancer de la thyroïde : votre hygiène de vie peut réduire vos risques génétiques

L'ESSENTIEL Le cancer de la thyroide se caractérise par une multiplication anormale de cellules de la glande thyroïde, située dans la partie basse du cou, en dessous du larynx.

L’âge moyen au diagnostic du cancer de la thyroïde est d’environ 50 ans selon l’Assurance maladie.

Le nombre de nouveaux cas de cancer de la thyroïde estimé en France, en 2018, était de 2.561 chez les hommes et de 8.105 chez les femmes, selon l’Assurance maladie.

Une bonne hygiène de vie pour réduire les risques de cancer de la thyroïde

Dans la plupart des cas, l’origine de la maladie est indéterminée car plusieurs facteurs sont en cause, notamment deux qui sont reconnus comme des facteurs de risque : l'exposition aux rayonnements ionisants et la carence en iode. Une prédisposition familiale existe également dans certaines formes de cancer de la thyroïde.

Mais plusieurs autres facteurs de risque sont à l’étude. Ainsi, des chercheurs viennent d’en découvrir un, déjà en cause pour de nombreuses maladies : l’hygiène de vie. Leurs travaux ont été publiés dans la revue JAMA Network Open.

Pour parvenir à leurs résultats, les scientifiques ont analysé les données - récoltées pendant un peu plus de 11 ans - de 264.956 participants, âgés de 40 à 69 ans. En tout, 423 cancers de la thyroïde ont été dépistés durant cette période. Pour comprendre l’influence de l’hygiène de vie sur ces cas, les chercheurs ont défini les critères d’un mode de vie sain : le régime alimentaire, l'activité physique, le poids, le tabagisme et la consommation d'alcool.

Bien manger, faire du sport et éviter le tabac et l’alcool

Résultats : il y avait un lien entre une mauvaise hygiène de vie et un risque plus élevé de cancer de la thyroïde et ce, même chez les participants qui avaient des facteurs de risque génétiques élevés. Autrement dit, même si vous avez des antécédents familiaux, adopter une bonne hygiène de vie peut donc réduire le risque de développer ce cancer.

"Les résultats de cette étude suggèrent qu’adopter un mode de vie plus sain pourrait diminuer l’impact des facteurs génétiques sur le risque de cancer de la thyroïde, en particulier chez les personnes à haut risque génétique”, expliquent les chercheurs dans un communiqué.

Arrêter de fumer, manger équilibré, réduire sa consommation d’alcool, faire du sport… Des résolutions à prendre le plus tôt possible pour éviter le cancer de la thyroïde mais aussi de nombreuses autres maladies. Selon Santé Publique France, le nombre estimé de décès par cancer de la thyroïde en 2018 était de 386, dont 159 chez les hommes et 227 chez les femmes.