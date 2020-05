Cancer de la thyroïde : plus d'un million de diagnostics inutiles

L'ESSENTIEL 83% des cancers de la thyroïde étaient surdiagnostiqués en France entre 2008 et 2012

Plus de 220 000 hommes et 830 000 femmes auraient eu un cancer de la thyroïde surdiagnostiqué entre 2008 et 2012

Ce diagnostic inutile concernerait 83% des Françaises touchées sur cette même période

Le traitement de référence d'un cancer de la thyroïde est la chirurgie

Plus d'un million de personnes dans le monde auraient eu un cancer de la thyroïde surdiagnostiqué entre 2008 et 2012, selon une étude menée par l’agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la recherche sur le cancer et publié dans The Lancet, c'est-à-dire un cancer asymptomatique détecté lors d'un examen de dépistage mais qui n'aurait jamais eu de manifestation clinique du vivant de la personne concernée.

"Nous avons analysé les données les plus récentes et de haute qualité provenant des registres de cancérologie de 26 pays de quatre continents", expliquent les chercheurs. Plus de 220 000 hommes et 830 000 femmes pourraient avoir été surdiagnostiqués sur cette période, dont environ 390 000 en Chine, 140 000 en Corée du Sud, 120 000 aux Etats-Unis, 31 000 en Italie et 25 000 en France. La proportion estimée de cancers de la thyroïde surdiagnostiqués chez les Françaises entre 2008 et 2012 serait de 83%.

Selon les chercheurs, ce phénomène est "la conséquence directe d'une surveillance accrue de la glande thyroïde et de l'introduction de nouvelles techniques de diagnostic (échographie du cou, tomodensitométrie et IRM) qui peuvent permettre de détecter un grand nombre de tumeurs non mortelles".

Les conséquences d'une ablation de la thyroïde