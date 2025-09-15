On lui implante une dent dans l’œil pour restaurer sa vue

L'ESSENTIEL Brent Chapman a perdu la vue à 13 ans après avoir fait une mauvaise réaction à des médicaments.

Il a pu retrouver la vue grâce à une opération appelée ostéo-odonto-kératoprothèse.

Cela consiste à utiliser une de ses dents comme prothèse de cornée.

Se faire implanter une de ses dents dans l'œil pour retrouver la vue. C’est ce que les médecins ont proposé à Brent Chapman qui avait perdu une part importante de ses capacités visuelles à 13 ans après une grave réaction à des médicaments.

"Ça sonnait un peu science-fiction. Je me suis dit : "Qui a bien pu imaginer ça ?" C'est vraiment fou", confie le Canadien de 34 ans au site TODAY.com. Malgré sa surprise, il a accepté cette opération et a retrouvé la vue. Il partage aujourd’hui son histoire pour faire connaître cette technique – développée dans les années 60 - et pourtant toujours méconnue.

La dent est percée pour porter la lentille

Cela faisait 20 ans que Brent Chapman parcourait les cabinets médicaux à la recherche de procédures pouvant préserver ou restaurer des dixièmes de vue. Les traitements proposés et effectués – dont 10 greffes de cornée – ne lui ont jamais permis de retrouver son acuité visuelle sur le long terme.

Compte tenu des échecs des greffes, l’équipe médicale de l'hôpital Mount Saint Joseph de Providence Health Care à Vancouver (Canada) lui a proposé d’avoir recours à une cornée prothétique fabriquée à l’aide d'une de ses dents.

Cette procédure appelée ostéo-odonto-kératoprothèse (aussi surnommée opération dent dans l'œil) consiste à prélever une dent saine au patient. Dans le cas de Brent, il s’agissait de l’une de ses canines supérieures. Elle a été façonnée pour devenir rectangulaire puis elle a été percée en son milieu. Le trou permet d'accueillir une lentille.

Utiliser une dent comme support présente deux avantages pour les patients : elles sont en dentine (une substance très dure qui permet de relier la lentille en plastique à l'œil) et les risques de rejet sont plus faibles puisqu’il s’agit d’une partie du corps du malade. "Ce tissu permet de faire le pont entre le corps et la lentille en plastique qui focalise la lumière", ajoute le Dr Moloney, responsable de l’opération. "C'est comme planter un cactus dans le désert. Cette chose va survivre et grandir."

Avant de mettre la canine dans l'œil, la dent transformée est implantée à l'intérieur de la joue afin qu'elle développe de nouveaux tissus. Après plusieurs mois, elle est retirée de la joue pour être cousue au niveau de l'œil.

Opération dent dans l’œil : il parvient à lire, à marcher sans canne et à refaire du sport

Les effets bénéfiques de l’opération ont été visibles immédiatement pour Brent. Dès son réveil, il parvenait à percevoir les mouvements de ses mains. Il a fallu tout de même attendre la cicatrisation de son œil pour mesurer la réussite de l’opération.

"Nous avons essayé des lunettes et j'ai eu un moment où je me suis dit : Wow, OK, je vois vraiment bien maintenant", se souvient Brent Chapman. "Le Dr Moloney et moi avons échangé un regard, et c'était très émouvant. Je n'avais pas vraiment croisé son regard depuis 20 ans. C'était vraiment euphorique. C'était vraiment fantastique."

Plusieurs mois après l'intervention, Brent a désormais une acuité visuelle située entre 20/40 et 20/30 à l'œil opéré. Il a quelques problèmes d’éblouissement, mais il parvient à lire, à marcher sans sa canne, et même à rejouer au basket. "C'est une opération très importante et un grand pas", explique Brent Chapman. "Mais c'était la bonne solution pour moi", conclut-il. Cette opération qui présente un taux de réussite élevé a déjà été réalisé dans 10 pays dont le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni et les USA