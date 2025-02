Des enfants aveugles retrouvent la vue grâce à la thérapie génique

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point un nouveau traitement pour redonner la vue à des enfants atteints d’une déficience génétique rare qui affecte le gène AIPL1.

Ce nouveau traitement est une thérapie génique qui consiste à injecter, lors d’une opération chirurgicale, des copies saines du gène AIPL1 dans la rétine.

Une fois dedans, les gènes sains remplacent les défectueux et permettent de restaurer le fonctionnement des cellules visuelles.

En France, il y a environ 207.000 aveugles ou malvoyants profonds (qui peuvent seulement distinguer des silhouettes), selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees). Parmi eux, certains sont atteints d’une déficience génétique rare appelée dystrophies rétiniennes héréditaires, qui affecte le gène AIPL1, et engendre la mort des cellules rétiniennes.

Des enfants retrouvent la vue en trois à quatre ans

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue The Lancet, les chercheurs de l'UCL Institute of Ophthalmology et le Moorfields Eye Hospital à Londres ont mis au point un nouveau traitement qui a permis de redonner la vue à quatre enfants atteints de cette déficience génétique.

Ce nouveau traitement est une thérapie génique qui consiste à injecter, lors d’une opération chirurgicale, des copies saines du gène AIPL1 dans la rétine. Les copies du gène AIPL1 sont contenues dans un virus inoffensif et pénètrent ainsi directement les cellules rétiniennes. Une fois dedans, les gènes sains remplacent les défectueux et permettent de restaurer le fonctionnement de ces cellules visuelles.

“La déficience visuelle chez les jeunes enfants a un effet dévastateur sur leur développement, indique le professeur James Bainbridge, l’un des auteurs, dans un communiqué. Le traitement de la petite enfance avec cette nouvelle médecine génique peut transformer la vie des personnes les plus gravement touchées.”

Pour vérifier son efficacité, les scientifiques ont testé cette nouvelle thérapie sur quatre enfants. Par précaution, ceux-ci n’ont reçu l’injection que dans un œil. Résultats : en trois à quatre ans, leur vue s’est considérablement améliorée. En revanche, ils étaient totalement aveugle de l'œil qui n’avait pas été traité.

Un espoir de traitement pour d’autres formes de cécité génétique

“Nous disposons, pour la première fois, d'un traitement efficace pour la forme la plus grave de cécité infantile, et d'un changement de paradigme potentiel vers un traitement aux premiers stades de la maladie, assure le professeur Michel Michaelides, autre auteur de cette étude. Les résultats obtenus pour ces enfants sont extrêmement impressionnants et montrent le pouvoir de la thérapie génique pour changer des vies.”

Cette thérapie, lorsqu’elle est administrée à des jeunes enfants, pourrait donc leur permettre de voir normalement. C’est en tout cas ce que constatent les parents de Jace, l’un des quatre enfants inclus dans cet essai clinique.

“Après l’opération, Jace a immédiatement commencé à tourner, à danser et à faire rire les infirmières, raconte la maman. Il a commencé à réagir à la télévision et au téléphone quelques semaines après l’opération et, au bout de six mois, il pouvait reconnaître et nommer ses voitures préférées à plusieurs mètres de distance; il a cependant fallu du temps à son cerveau pour traiter ce qu’il pouvait désormais voir. Le sommeil peut être difficile pour les enfants souffrant de perte de vision, mais il s’endort beaucoup plus facilement maintenant.”

À l’avenir, les chercheurs comptent poursuivre leurs travaux et développer cette même thérapie pour d’autres formes de cécité génétique. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 2,2 milliards de personnes sont atteintes d’une déficience visuelle ou de cécité dans le monde.