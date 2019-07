Cécité : un implant capable de restaurer partiellement la vue

Des chercheurs ont mis au point une technique inédite pour permettre aux personnes aveugles de retrouver la vue. Grâce à une petite caméra et un implant dans le cortex visuel, six personnes ont pu voir à nouveau partiellement. Baptisé Orion, le système pourrait être disponible d’ici trois ans.

Contourner les nerfs optiques

La recherche a été menée par deux équipes médicales américains du Baylor Medical College et de l’université de Californie. "Quand on pense à la vue, on pense aux yeux, souligne Daniel Yoshor, professeur de neurochirurgie au sein du Baylor Medical College, mais la plupart du travail est réalisé par le cerveau." Jusqu’ici les travaux sur la cécité cherchaient principalement à restaurer la vision grâce à des implants oculaires, ce qui impliquait d’avoir un nerf optique fonctionnel. Les chercheurs ont contourné cette contrainte en posant une soixantaine d’électrode dans le cortex optique, puis en les reliant à la micro caméra sur les lunettes.

Un homme voit ses enfants et sa femme pour la première fois

Cinq hommes et une femme ont reçu le dispositif Orion. Les chirurgiens leur ont d’abord inséré les électrodes dans le crâne, puis pendant six mois, des essais et des ajustements ont été réalisés. Pour chacun des patients, les chercheurs ont du entraîné leur cerveau visuel, inactif dès lors qu'une personne est aveugle, afin qu’il soit de nouveau capable de comprendre des images.

Le système a d’abord été testé en laboratoire où les participants ont pu repérer des carrés de lumière sur un écran noir. Après plusieurs mois, ils ont pu utilisé Orion chez eux. Dans le Daily Mail, Benjamin James Spencer, 35 ans, raconte la joie qu’il a ressenti en découvrant sa femme et ses enfants pour la première fois. "C’était un moment incroyable, dit-il. J’ai pu voir mes enfants courir pour me faire un câlin." Il poursuit : "ce n’est pas une vision parfaite, c’est comme un extrait de vidéosurveillance des années 1980. Ce ne sera peut-être pas une vision totale tout de suite, mais c’est déjà important".

Perfectionner le système

Orion ne peut pas être utilisé pour aider des personnes aveugles de naissance, les chercheurs soulignent que les parties du cerveau liées à la vue ne sont pas totalement développées chez ces patients.

À terme, Orion doit encore être développé et amélioré pour permettre aux patients de mieux distinguer les formes. Dans les prochains mois, les équipes médicales veulent implanter une trentaine de systèmes.