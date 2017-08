Si les projections sont si pessimistes c’est que la population mondiale ne cesse de croître. Et elle vieillit. Le nombre de personnes atteintes de troubles visuels augmente donc, mécaniquement. On dénombre ainsi aujourd'hui 36 millions d’aveugles, contre 31 millions en 1990.

Le phénomène est d’autant plus marqué que les seniors représentent une grande partie des personnes souffrant de problèmes de vue. A eux seuls, ils rassemblent 86 % des aveugles et 80 % de ceux présentant un trouble visuel modéré ou sévère.

Si on ajoute à cette population vieillissante les pays où les soins optiques sont peu développés, le cocktail est réuni pour une telle explosion. En effet, la plupart des cas de cécité se regroupent en Asie du Sud, de l’Est et du Sud-est, tout comme les pathologies visuelles.

Face à ce risque, l’offre de soins doit monter en gamme et en accessibilité. « Un trouble visuel, même léger, peut avoir des conséquences majeures sur la vie d’un individu, rappelle le Pr Bourne. Par exemple, il peut limiter l’autonomie dans certains pays, puisque cela peut empêcher de conduire et limiter les opportunités économiques ou éducatives. »

Les inégalités persistent

Mais les inégalités persistent dans le monde. Plus de 4 % des habitants du continent africain n’y voient goutte, contre 0,5 % des personnes vivant dans des zones à revenu élevé – comme l’Europe ou l’Amérique du Nord.

« Un rapport de 1 à 10 sépare les différentes régions du monde et les femmes souffrent plus de cécité et de problèmes de vue que les hommes dans toutes les régions », soulignent Jacqueline Ramke (Université d’Auckland, Nouvelle-Zélande) et Clare Gilbert (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Royaume-Uni) dans un commentaire associé à l’étude.

Et ces fortes disparités menacent le succès du Plan d’action mondial 2014-2019 pour la santé oculaire universelle, soutenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce programme a pour objectif de limiter au maximum les problèmes de vue, par un dépistage systématique et une rééducation quand c’est possible.