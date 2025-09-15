Quand la mammographie permet de dépister le risque cardiovasculaire

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point une intelligence artificielle capable d’analyser les mammographies pour prédire le risque cardiovasculaire chez les femmes.

Elle s’avère aussi efficace que les indicateurs de risque cardiovasculaire existants.

À terme, cet outil pourrait améliorer le dépistage des maladies cardiovasculaires chez les femmes.

Une nouvelle lecture des mammographies pourrait bientôt sauver la vie de milliers de femmes. Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont mis au point un algorithme d’intelligence artificielle capable de détecter le risque cardiovasculaire en analysant ces examens de radiographie des seins.

Inégalité de prise en charge entre les hommes et les femmes

En France, une femme meurt toutes les sept minutes d’une maladie cardiovasculaire, comme un accident vasculaire cérébral (AVC), un infarctus ou une embolie pulmonaire, selon le ministère de la Santé. Pourtant, il existe une inégalité de prise en charge entre les deux sexes.

“Le problème c’est qu’une femme qui se plaint de fatigabilité à l’effort, de douleurs aux omoplates et de troubles œsophagiens s’entendra répondre : “Reposez-vous et prenez du paracétamol”, explique Thierry Drilhon, co-fondateur du fonds de dotation Agir pour le Coeur des Femmes. Un homme oppressé avec des douleurs dans le bras et la poitrine sera envoyé chez le cardiologue. N’oublions pas enfin, que les femmes sont beaucoup plus dures à la douleur que les hommes.” L’algorithme des chercheurs pourrait donc être un outil utile pour remédier à cette situation car il peut être facilement intégré aux infrastructures de santé existantes.

L’algorithme d’IA aussi efficace que les indicateurs de risque cardiovasculaire

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont suivi pendant neuf ans près de 50.000 femmes, âgées en moyenne de 59 ans. Plus de 3.300 ont eu un premier événement cardiovasculaire durant cette période, comme un AVC, un infarctus, une maladie coronarienne ou une insuffisance cardiaque.

En analysant les mammographies des participantes, l’algorithme d’intelligence artificielle a réussi à prédire le risque cardiovasculaire aussi bien que des indicateurs de référence comme le PREDICT néo-zélandais ou le PREVENT américain. Ceux-ci se basent sur l’âge et divers facteurs cliniques.

“L'un des principaux avantages du modèle de mammographie que nous avons développé est qu'il ne nécessite pas d'anamnèse [antécédents médicaux et histoire pathologique du patient, NDLR], ni de données de dossiers médicaux supplémentaires et qu'il s'appuie sur un processus existant de dépistage des risques largement utilisé par les femmes, expliquent les auteurs, dans un communiqué. La mammographie a le potentiel d'être un outil d'évaluation des risques “deux en un", offrant des gains d’efficacité à la fois pour la population et pour le système de santé.”

En France, les femmes de 50 à 74 ans peuvent bénéficier d’une mammographie de dépistage du cancer du sein tous les deux ans, prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie. Néanmoins, avant que ce nouvel algorithme d’intelligence artificielle soit intégré à l’examen, d’autres recherches sont nécessaires pour confirmer son efficacité.