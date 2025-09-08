Sinusite : la chirurgie plus efficace que les antibiotiques ?

L'ESSENTIEL Une étude démontre l'efficacité de la chirurgie endoscopique des sinus chez les patients atteints de rhinosinusite chronique, améliorant significativement la qualité de vie liée à la maladie à 6 mois.

À l'inverse, elle ne justifie pas l'utilisation systématique à long terme d’antibiotiques à faible dose.

Au total, dix effets secondaires graves ont été enregistrés chez neuf participants.

Nez bouché, douleurs faciales, fatigue, asthme aggravé… Ces signes indiquent une rhinosinusite. Cette inflammation chronique des sinus constitue la principale cause sous-jacente de perte d'odorat dans la population générale. Dans une récente étude, des scientifiques l'University College London (Angleterre) ont voulu comparer l'efficacité clinique de la chirurgie endoscopique des sinus à celle de l’antibiothérapie. Pour cela, ces derniers ont recruté 514 personnes, âgées de plus de 18 ans, atteintes de rhinosinusite chronique demeurant symptomatiques après un traitement médical (corticoïdes intranasaux, solutions nasales salines et une courte cure d'antibiotiques).

Rhinosinusite : une baisse des symptômes six mois après la chirurgie

Les participants ont été répartis aléatoirement pour bénéficier d’une chirurgie endoscopique des sinus (dans les 6 semaines suivant la randomisation si les listes d'attente le permettaient) plus un traitement intranasal, soit d’un antibiotique (250 mg de clarithromycine deux fois par jour pendant 2 semaines, puis 250 mg une fois par jour pendant 10 semaines) plus un traitement intranasal, soit d’un placebo plus un traitement intranasal. Ensuite, trois et six mois après l’intervention, l’équipe a examiné leur nez et leurs sinus, mesuré leur débit respiratoire et effectué des tests olfactifs afin d'évaluer l'efficacité de chaque traitement en termes d'amélioration des symptômes, de qualité de vie et d'éventuels effets secondaires.

Les résultats, publiés dans la revue The Lancet, ont montré que la chirurgie était efficace pour soulager les symptômes de la sinusite. Les patients opérés se sentaient toujours mieux six mois plus tard. Parmi eux, 87 % ont déclaré que leur qualité de vie s'était améliorée. L’utilisation d’antibiotiques pendant trois mois ne s'est pas avérée efficace. Dans le détail, aucune différence significative n’a été observée entre les résultats des volontaires sous antibiotiques et ceux du groupe placebo. Au total, dix effets indésirables graves sont survenus chez neuf personnes : deux réactions chez deux des 172 adultes ayant reçu la clarithromycine, trois effets secondaires chez trois des 171 participants ayant pris le placebo et cinq événements chez quatre des 171 volontaires ayant bénéficié de la chirurgie endoscopique des sinus). "Aucun n’a entraîné de décès."

"Nous espérons que nos résultats contribueront à réduire le délai de traitement"

"Jusqu'à présent, aucun essai clinique n'avait démontré l'efficacité de la chirurgie des sinus par rapport au traitement médical, et l'accès à la chirurgie des sinus a été restreint dans certaines régions ces dernières années. Cela pourrait changer la donne pour les personnes atteintes du monde entier. Nous espérons que nos résultats contribueront à réduire le délai de traitement. La simplification du parcours clinique permettra de réduire les visites et les consultations inutiles et d'économiser les ressources de santé", ont conclu les auteurs.