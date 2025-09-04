Hémorroïdes : «scroller» sur son téléphone aux toilettes augmente le risque

L'ESSENTIEL L'utilisation du smartphone aux toilettes est liée à une hausse de 46 % du risque d'hémorroïdes après avoir pris en compte l'âge, le sexe, l'IMC, l'activité physique et la consommation de fibres.

Cet usage du téléphone "pourrait involontairement prolonger le temps passé aux toilettes, augmentant potentiellement la pression dans les tissus anaux."

Pour éviter cela, il convient de laisser son smartphone hors des toilettes lorsque l'on a envie d'aller à la selle.

"Les smartphones sont omniprésents dans la vie quotidienne et de nombreuses personnes les utilisent désormais en étant assises aux toilettes. Malgré des données anecdotiques indiquant que le temps passé aux toilettes constitue un facteur de risque d'hémorroïdes, aucune analyse multivariée de l'utilisation du téléphone n'a été réalisée", selon des scientifiques du Beth Israel Deaconess Medical Center (États-Unis). Dans une récente étude, ces derniers ont ainsi voulu se pencher sur la question. Ils ont recruté 125 adultes, qui ont été soumis à une coloscopie de dépistage. Les participants ont répondu à une enquête en ligne sur leur mode de vie (la consommation de fibres et le niveau d'activité physique) et leurs habitudes d'utilisation du smartphone aux toilettes. La présence d'hémorroïdes, des vaisseaux sanguins dilatés et tortueux de la paroi de la partie inférieure du rectum et de l’anus, a été évaluée par endoscopie et évaluée indépendamment par deux endoscopistes.

Hémorroïdes : l'utilisation du smartphone pourrait augmenter "la pression dans les tissus anaux"

Parmi les volontaires, 43 % d'entre eux ont présenté des hémorroïdes visualisées à la coloscopie. Selon les données, 66 % ont déclaré utiliser leur smartphone aux toilettes, et ils étaient généralement plus jeunes que les non-utilisateurs. "37,3 % des utilisateurs de smartphone passaient plus de cinq minutes par visite aux toilettes, contre 7,1 % des non-utilisateurs de smartphone", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue Plos One. Les répondants ont déclaré que la lecture des actualités et la consultation des réseaux sociaux étaient les activités les plus fréquentes sur smartphone aux toilettes.

Après avoir pris en compte statistiquement d'autres facteurs potentiellement liés au risque d'hémorroïdes, tels que les habitudes d'exercice, l'âge et la consommation de fibres, l’équipe a noté que les patients utilisant un smartphone aux toilettes présentaient un risque d'hémorroïdes 46 % plus élevé que ceux qui ne le faisaient pas. "L'utilisation du smartphone pourrait involontairement prolonger le temps passé aux toilettes, augmentant potentiellement la pression dans les tissus anaux, ce qui pourrait alors entraîner des hémorroïdes", ont suggéré les chercheurs.

Laisser son téléphone hors des toilettes

D’après eux, cette recherche renforce le conseil général de laisser son smartphone hors des toilettes et d'essayer d'aller à la selle pendant quelques minutes maximum. Elle pourrait contribuer à éclairer les recommandations des cliniciens aux patients. De futures recherches pourraient également approfondir ces résultats, par exemple en suivant les patients au fil du temps et en explorant des interventions visant à limiter l'utilisation prolongée du smartphone aux toilettes.