La crise de la quarantaine se produirait désormais à 20 ans !

L'ESSENTIEL La crise de la quarantaine a disparu, selon une nouvelle étude.

Ce changement pourrait être dû à la dégradation de la santé mentale des jeunes.

"Les raisons de ce changement sont controversées. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les facteurs en jeu."

"Bosse du malheur", cette expression correspond à l’augmentation largement documentée de l'inquiétude, du stress et de la dépression avec l'âge, qui culmine à la quarantaine puis diminue. Depuis 2008, les chercheurs parlent d’une "tendance U", qui a été observée dans les pays développés et en développement du monde entier. D’après une nouvelle étude, ce pic de "mal-être" ressenti au milieu de la vie a disparu. Pour parvenir à cette conclusion, des scientifiques de l’University College London (Angleterre) ont mené une étude publiée dans la revue Plos One.

La baisse du bien-être à la quarantaine s'est estompée

Dans le cadre de ces travaux, ces derniers sont partis d’un constat : une baisse mondiale du bien-être chez les jeunes est mise en évidence par des données récentes. Cependant, la plupart des recherches n'ont pas abordé directement les implications potentielles de cette tendance au malheur. Pour clarifier la situation, l’équipe a d'abord analysé les informations d'enquêtes américaines et britanniques comprenant des questions sur la santé mentale des participants. Les données américaines comprenaient les réponses de plus de 10 millions d'adultes interrogés par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) entre 1993 et 2024. Les données britanniques couvraient la période 2009-2023 et portaient sur 40.000 ménages.

Les résultats ont révélé qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, la courbe du mal-être a disparu, de sorte que le mal-être et le malheur ont désormais tendance à diminuer au cours de la vie. Le mal-être chez les personnes étant à la fin de la quarantaine et plus n'a pas évolué de manière significative. Une analyse des données de près de 2 millions de personnes issues de 44 pays recueillies entre 2020 et 2025 a confirmé que le mal-être ne suivait plus une courbe en U avec l'âge, mais diminue désormais avec l'âge.

Un changement lié à la dégradation de la santé mentale des jeunes

Selon les auteurs, la disparition de cette courbe semble plutôt due à une dégradation de la santé mentale chez les plus jeunes. Plus précisément, les jeunes signalent désormais les niveaux de détresse mentale les plus élevés, tandis que les adultes plus âgés affichent une plus grande stabilité. Parmi les raisons évoquées par les chercheurs, on retrouve les impacts à long terme de la Grande Récession sur les perspectives d'emploi des jeunes, le sous-financement des services de santé mentale, les problèmes de santé mentale posés par la pandémie de Covid-19 et l'utilisation accrue des réseaux sociaux.

"Il s'agit d'un changement radical par rapport au passé, où les troubles mentaux atteignaient leur apogée à l'âge mûr. Les raisons de ce changement sont controversées. (…) Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les facteurs en jeu. Nous craignons qu'il existe aujourd'hui une grave crise de santé mentale chez les jeunes, à laquelle il faut remédier", ont conclu les auteurs.