Les dépressifs ont plus de mal à savoir comment éviter les situations désagréables

L'ESSENTIEL Plus une personne a de symptômes dépressifs, plus elle a du mal à apprendre à éviter les événements désagréables.

Par contre, une fois que le patient a appris à le faire, il y parvient aussi bien que les autres.

Ainsi pour les chercheurs, la maladie peut interférer avec l'apprentissage de l'évitement, et non l'évitement lui-même.

La dépression – dont une personne sur 5 souffrira au cours de sa vie – impacte grandement le quotidien en provoquant un retrait social, une perte d'intérêt et du plaisir, des idées noires, une angoisse chronique ou encore un retrait social. Mais ce n’est pas tout ! Des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique (Canada), ont mis en évidence que la maladie psychique perturbe également l’apprentissage de la prévention des situations désagréables. Leurs travaux ont été publiés dans la revue eNeuro, le 1er septembre 2025.

Dépression : l’apprentissage de l’évitement des situations négatives est plus difficile

Afin de comprendre comment les symptômes dépressifs influencent l'appréciation des événements négatifs, les chercheurs ont réuni 465 personnes souffrant de dépression. S’inspirant de travaux précédents menés avec des rongeurs, ils ont demandé aux participants d’écouter des sons tout en regardant un écran avec des indices visuels indiquant les bruits à venir et comment éviter les sons désagréables.

En analysant les réponses des volontaires, les chercheurs ont découvert que les personnes présentant des symptômes dépressifs plus graves avaient du mal à apprendre à éviter activement les bruits inconfortables par rapport à celles qui avaient des symptômes moindres. Cependant, une fois qu'ils avaient appris comment faire, leur capacité à éviter les bruits désagréables était similaire aux autres.

Les symptômes dépressifs interfèrent avec l'apprentissage de l’évitement

Face à ces résultats, les auteurs ont conclu que les symptômes dépressifs interféreraient spécifiquement avec l'apprentissage de l’évitement des événements désagréables, plutôt qu'avec l'évitement lui-même.

"Ce que nous ignorons encore, c'est comment les symptômes dépressifs affectent l'évitement lorsque les gens continuent d'apprendre après avoir été compétents dans une tâche d'évitement, ou dans des situations plus complexes où la meilleure façon d'éviter quelque chose n'est pas claire. Alors que nous explorons activement ces questions, nous espérons que notre travail fournira une compréhension plus approfondie de la façon dont la dépression façonne le comportement d'évitement dans différents contextes", ajoute l'auteur Ryan Tomm de l'Université de Colombie-Britannique dans un communiqué.