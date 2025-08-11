Dépression : vous êtes nés en été ? Vos risques d’en souffrir sont plus élevés

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude, analysant le lien entre la saison de naissance et les troubles mentaux courants, a révélé que les symptômes de dépression atteignaient le seuil chez 84 % des adultes et les symptômes d'anxiété chez 66 %.

En termes de trouble dépressif, les hommes nés en été ont enregistré des scores légèrement plus élevés que ceux nés à d'autres saisons.

Les femmes n'ont montré aucune association significative avec la saison.

"La saison de naissance expose l’enfant à des conditions environnementales (températures, alimentation maternelle) et développementales variables qui peuvent influencer son état de santé après la naissance. L'influence de la saison de naissance a été observée dans les troubles neuropsychiatriques, comme la schizophrénie et le trouble bipolaire, et les maladies chroniques. Cependant, les recherches sur le lien entre la saison de naissance et les troubles mentaux courants sont actuellement limitées", selon des chercheurs de l’université polytechnique de Kwantlen (Canada). C’est pourquoi ils ont voulu combler cette lacune en menant une étude publiée dans la revue Plos Mental Health.

303 adultes ont rempli un questionnaire sur la dépression et l’anxiété

Pour rappel, l’anxiété et la dépression font partie des troubles mentaux les plus courants dans le monde. Ces deux pathologies contribuent à une invalidité à long terme, à des comorbidités physiques et à des problèmes financiers importantes. Ainsi, afin d’examiner le lien entre la saison de naissance et les symptômes anxieux et dépressifs à l’âge adulte, l’équipe a recruté 303 personnes, dont 65 % de femmes, âgés en moyenne de 26 ans. Entre janvier et mars 2024, ils ont rempli un questionnaire en ligne de 20 minutes sur leurs symptômes d’anxiété et de dépression. "La saison de naissance a été évaluée comme étant l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne en fonction du mois de naissance. Le sexe et la saison de naissance étaient des effets fixes. L'âge, le revenu et l'interaction entre le mois de naissance et la latitude étaient des effets aléatoires."

Dépression : des scores plus élevés chez les hommes nés en été

Selon les résultats, les troubles de santé mentale étaient fréquents chez les participants. Dans le détail, 84 % et 66 % d'entre eux présentaient respectivement des symptômes de dépression et d'anxiété. La saison de naissance n'était pas liée à des symptômes d'anxiété, quel que soit le sexe. En revanche, les hommes nés pendant l'été présentaient un risque plus élevé de développer des symptômes dépressifs. "Aucune association n'a été observée chez les femmes." Cependant, elles avaient des scores moyens légèrement supérieurs à ceux des volontaires nés en hiver et au printemps.

Les auteurs ont conclu que la saison de naissance pourrait servir d'indicateur des expositions environnementales précoces influençant le risque de dépression de manière spécifique au sexe. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour explorer les voies biologiques impliquant la photopériode, l’alimentation maternelle et l'activation immunitaire pendant la grossesse.