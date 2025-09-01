Des chercheurs ont développé un implant cérébral qui lit les pensées

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains ont identifié l'activité cérébrale liée à la tentative de parole et la parole intérieure dans le cortex moteur.

Les dispositifs ont réussi à décoder, avec un taux de précision de 74 %, des phrases imaginées à partir d'un vocabulaire allant jusqu'à 125.000 mots.

Pour que le système traduise les pensées, les utilisateurs doivent penser à un mot de passe prédéfini.

Les technologies d’interfaces cerveau-ordinateur vocal sont prometteuses pour rétablir la communication chez les personnes paralysées, mais ont également suscité des discussions quant à leur potentiel pour décoder la parole intérieure, à savoir la petite voix dans la tête. "Par ailleurs, la parole intérieure pourrait constituer un moyen de contourner l'approche actuelle qui exige des utilisateurs de parler (physiquement), ce qui est fatigant et peut ralentir la communication", ont indiqué des chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis).

La tentative de parole et la parole intérieure produisent des schémas d'activité neuronale similaires dans le cortex moteur

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Cell, l’équipe s’est demandé si les technologies pourraient plutôt décoder la parole intérieure. "Si l'on se contente de penser à la parole au lieu d'essayer de parler, c'est potentiellement plus facile et plus rapide", a déclaré Benyamin Meschede-Krasa. Pour les besoins des travaux, les auteurs ont recruté quatre adultes atteints de paralysie sévère due à une sclérose latérale amyotrophique ou à un accident vasculaire cérébral (AVC) du tronc cérébral. Ensuite, ils ont enregistré l'activité neuronale de personnes à partir de microélectrodes implantées dans le cortex moteur, une région cérébrale responsable de la parole. Il a été demandé aux participants de tenter de parler ou d'imaginer prononcer un ensemble de mots. Les résultats ont montré que la tentative de parole et la parole intérieure activaient des régions cérébrales qui se chevauchent et évoquent des schémas d'activité neuronale similaires. Dans le détail, la parole intérieure est solidement représentée dans le cortex moteur et les phrases imaginées peuvent être décodées en temps réel.

Un taux de précision atteignant 74 %

À partir de ce constat, les scientifiques ont analysé la possibilité de décoder la parole intérieure. Ils ont eu recours à des modèles d'intelligence artificielle et les ont entraînés à interpréter des mots imaginés. Lors d'une démonstration de faisabilité, les dispositifs ont pu décoder des phrases imaginées à partir d'un vocabulaire allant jusqu'à 125.000 mots avec un taux de précision atteignant 74 %. Ces derniers ont également pu détecter ce que certains volontaires n'avaient jamais reçu l'instruction de dire, comme des nombres lorsqu'on leur demandait de compter les cercles à l'écran.

Un système de protection par mot de passe prédéfini

Étant donné que ces technologies soulèvent des questions sur la confidentialité des pensées, les chercheurs ont imaginé un système de protection par mot de passe prédéfini. En clair, les dispositifs peuvent décoder la parole intérieure uniquement lorsque l’utilisateur la déverrouille. Dans leur expérience, les participants pouvaient penser à la phrase "Chitty chitty bang bang" pour lancer le décodage de la parole intérieure. "Le système a reconnu le mot de passe avec une précision de plus de 98 %", selon l’équipe qui reconnaît que les interfaces peuvent tout de même commettre des erreurs. "Ces travaux donnent un réel espoir que ces technologies de la parole puissent un jour rétablir une communication aussi fluide, naturelle et confortable que la parole conversationnelle."