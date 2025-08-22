Un homme ressent de la joie pour la première fois en 30 ans grâce à un implant cérébral

L'ESSENTIEL Le patient de 44 ans qui souffrait de dépression chronique depuis l'adolescence, avait testé une vingtaine de traitements sans succès.

Un implant offrant une stimulation cérébrale personnalisée lui a permis de ressentir de la joie pour la première fois depuis 30 ans.

Une fois l'appareil ajusté, ses symptômes de dépression ont été réduits en 6 mois.

Un homme de 44 ans touché par une dépression sévère et résistante aux traitements depuis 30 ans, a pu ressentir de la joie à nouveau après avoir reçu un implant offrant une stimulation cérébrale profonde personnalisée.

Les travaux détaillant cette avancée qui n'ont pas encore été publiés et revus par des pairs, sont déjà disponibles sur le site PsyArXiv.

Implant cérébral : le cerveau est cartographié avant la stimulation cérébrale

Avant de rejoindre ce projet de stimulation cérébrale ciblée via un implant, le patient qui souffrait de dépression depuis ses 13 ans, avait fait 3 tentatives de suicide et testé de très nombreux traitements sans succès. Médicaments, thérapies, hospitalisations, électrochocs… aucune approche parmi la vingtaine testée n’avait été réellement efficace. C’est pourquoi quand il a pris connaissance de l’étude menée par Ziad Nahas de l'université du Minnesota, il a souhaité l’intégrer.

Dans un premier temps, l’équipe a cartographié son cerveau à l’aide d’une IRM fonctionnelle afin de déterminer les réseaux cérébraux liés à la dépression. L’examen a révélé une anomalie frappante. Son réseau de saillance – structure cérébrale qui détermine, parmi tous les stimuli internes et externes, ceux qui sont importants et doivent être traités - était quatre fois plus grand que la normale.

Ces informations ont servi de guide pour l'implantation de 4 grappes d’électrodes dans son cerveau. Elles sont alimentées par de petites piles implantées sous la peau au niveau de la clavicule. Les chercheurs ont ensuite commencé à envoyer des signaux électriques par leurs biais dans chacun des quatre réseaux individuellement.

C’est quand ils ont stimulé, en particulier le réseau du mode par défaut, que le patient a ressenti de la joie pour la première fois depuis des années. "Il pleurait et disait : Je ne suis pas triste, je suis juste heureux. Je ne sais pas quoi faire avec ces émotions", a confié le premier auteur Ziad Nahas au site Gizmodo. Lors des tests suivants, la stimulation électrique de zones cérébrales différentes a provoqué d'autres réponses comme une sensation de calme ou accru la concentration chez le volontaire.

Stimulation cérébrale personnalisée : plus de pensées suicidaires après 7 semaines

Après ces premiers résultats concluants, le patient a reçu une stimulation électrique dans les différents réseaux cérébraux chaque jour pendant 1 minute, toutes les 5 minutes, durant 6 mois. Les chercheurs ajustaient les paramètres de stimulations cérébrales chaque mois.

Les résultats de la stimulation cérébrale personnalisée et ciblée se sont montrés très positifs. Sept semaines après l’installation du dispositif, le patient n’avait plus de pensées suicidaires. Ses symptômes dépressifs ont diminué en six mois. Il a été déclaré en rémission au bout de neuf mois. Et il n’a pas connu de rechute depuis l’intervention, il y a plus de deux ans.

"Le caractère unique de l’électrostimulation corticale adaptative personnalisée (PACE) combine le ciblage très précis et individualisé de plusieurs réseaux et l'ajustement des paramètres afin que le patient puisse recevoir le plus d'avantages", indique Ziad Nahas. Si l’homme de 44 ans a été le premier à bénéficier de l’appareil en test, il n’est plus le seul. Un second patient dépressif en a reçu un implant et un troisième va être prochainement opéré.