Un implant à ultrasons parvient à soulager les douleurs chroniques

L'ESSENTIEL 20 millions de personnes souffrant de douleur chronique en France.

Des chercheurs ont développé un stimulateur sans fil induit par ultrasons qui parvient à bloquer de façon personnalisée la douleur.

Les tests menés sur des rongeurs sont très prometteurs.

Un nouvel espoir pour les 20 millions de personnes souffrant de douleur chronique en France. Des chercheurs de l’université de Californie du Sud ont mis au point un implant à ultrasons qui parvient à bloquer les signaux de la douleur et pourrait ainsi réduire le recours aux opioïdes.

L’appareil a été présenté dans un article paru dans la revue Nature Electronics, le 12 mai 2025.

Soulagement de la douleur à la demande : comment fonctionne cet implant à ultrasons ?

Tenter de réduire la douleur à l’aide d’un stimulateur n’est pas nouveau. De tels dispositifs existent déjà. Toutefois, ces derniers sont électriques et nécessitent des batteries encombrantes. L’appareil mis au point par les chercheurs et les ingénieurs de l’établissement californien est pour sa part alimenté par un émetteur d'ultrasons portable, sans batterie. Ce qui lui permet d'être moins encombrant au quotidien.

Le stimulateur implantable sans fil et flexible (UIWI) se fixe sur la colonne vertébrale. Il a été conçu pour transformer les ultrasons envoyés par l'émetteur en stimulation électrique. Comme les autres stimulateurs, ce courant empêche les signaux de la douleur d’atteindre le cerveau. Le nouvel appareil est aussi doté d'un système qui lui permet de surveiller en continu les enregistrements cérébraux, notamment les signaux d'électroencéphalogramme (EEG), reflétant le niveau de souffrance du patient. Doté d’une IA reposant sur l’apprentissage automatique, l'UIWI est capable d’identifier et de classer ces signaux cérébraux en trois types de douleur (légère, modérée et intense) avec une précision de 94,8 %.

"Une fois le niveau de douleur identifié, l'émetteur d'ultrasons portable ajuste automatiquement l'énergie acoustique qu'il transmet. Le stimulateur UIWI peut alors détecter l'énergie propagée et la convertir en intensité électrique, stimulant ainsi la moelle épinière. Cela crée un système en boucle fermée qui permet une gestion personnalisée et en temps réel de la douleur", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Implant à ultrasons contre la douleur : les tests avec des rongeurs encourageants

Si l’implant à ultrasons contre la douleur n’a pas été testé encore sur l’humain, il a été implanté sur des rongeurs. Lors de l’expérience, les chercheurs sont parvenus à soulager les souffrances neuropathiques chroniques des animaux causées à la fois par des stimuli mécaniques (comme une piqûre d’épingle) et par des stimuli thermiques aigus (chaleur infrarouge).

Face à ces résultats très encourageants, l’équipe prévoit de poursuivre ses recherches afin de miniaturiser davantage l’appareil. Leur objectif est de pouvoir à terme proposer une implantation moins invasive, par exemple avec une seringue.

"L'émetteur d'ultrasons portable pourrait également évoluer vers un dispositif miniaturisé et autonome, voire vers un patch d'ultrasons portable, combinant potentiellement des capacités d'imagerie et de délivrance d'énergie pour une surveillance en temps réel et une stimulation ciblée. Les futures versions pourraient également être contrôlées par un logiciel de smartphone, offrant une gestion personnalisée de la douleur encore plus performante", ajoutent les scientifiques.