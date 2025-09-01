Don du sang : ce qui change ce lundi 1er septembre

L'ESSENTIEL À partir du 1er septembre 2025, les critères de sélection des donneurs de sang évoluent.

Parmi les évolutions notables, la durée d’ajournement des donneurs passe de 4 à 2 mois après un tatouage, un piercing (boucles d'oreilles incluses) ou une séance d’acupuncture, de sclérose de varices ou de mésothérapie.

Un million de patients sont soignés chaque année en France grâce aux dons de sang ou de plasma des bénévoles.

Ce lundi 1er septembre ne marque pas uniquement la rentrée scolaire pour des millions d’enfants. De nouvelles modalités du don du sang entrent également en vigueur.

Tatouage, piercing : qu’est-ce qui change pour le don du sang ?

À partir de ce 1er septembre 2025, le délai d’attente pour faire un don du sang après un tatouage ou un piercing (boucles d'oreilles incluses) ne sera plus de 4 mois, mais de deux mois seulement. Il en est de même pour certains soins comme une séance d’acupuncture, de sclérose de varices ou de mésothérapie.



"L’ajournement des donneurs est également supprimé en cas d'utilisation de substituts osseux en implantologie dentaire", précise l’Établissement français du sang (EFS) dans un communiqué.

Les critères de sélection des donneurs de sang ont été modifiés après des travaux menés par les autorités de santé, Santé publique France, l’EFS, le Centre de Transfusion Sanguine des Armées, des experts scientifiques et des représentants de la société civile.

"Ces évolutions sont rendues possibles d’abord grâce à l’amélioration des conditions d’hygiène adoptées par les salons de tatouages et piercing. Elles sont ensuite liées aux progrès très importants réalisés dans le développement des tests utilisés lors de la qualification biologique des dons de sang, en particulier dans le cadre du dépistage génomique viral (ou « DGV »)", précise Syria Laperche, directrice médicale de l’Établissement français du sang. "Il n’y a aucun risque à craindre pour la santé des patients et la qualité des produits sanguins ! Ces évolutions s’appuient sur l’actualisation des connaissances scientifiques, des évolutions technologiques, épidémiologiques et des pratiques", ajoute-t-elle.

Donner son sang : ce qu’il faut savoir

Chaque année, l'ensemble des dons de sang, de plasma et de plaquettes récoltés permettent de soigner un million de patients atteints de cancers, de maladies chroniques (déficits immunitaires, drépanocytose…) ou encore victimes d’hémorragies.

Pour rappel, les personnes âgées de 18 à 70 ans révolus pesant plus de 50 kilos peuvent donner :

leur sang toutes les 8 semaines, jusqu’à 4 fois par an pour les femmes et 6 fois pour les hommes ;

leur plasma toutes les 2 semaines, jusqu’à 24 fois par an ;

leurs plaquettes toutes les 4 semaines, jusqu’à 12 fois par an.

Outre les tataouages et les piercings de moins de 2 moins, d'autres situations médicales ou personnelles peuvent entraîner une exclusion temporaire des donneurs. La liste complète est disponible sur le site de l’EFS.

Un seul don du sang permet de sauver 3 vies. Entre l’entretien préalable avec l’équipe médicale, le prélèvement qui dure une dizaine de minutes et le temps de repos réglementaire, il faut compter une heure pour le réaliser.