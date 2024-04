Don du sang : à quoi sert-il ?

L'ESSENTIEL Chaque jour, 10.000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins.

Les produits sanguins collectés sont utilisés pour les situations d'urgence, pour soigner des maladies du sang ou certains cancers, pour la fabrication de médicaments ou encore la recherche.

En prévision du mois de mai et ses nombreux jours fériés, 179.000 rendez-vous pour un don de sang sont à pouvoir dans toute la France jusqu’à la fin du mois d’avril.

Sur l’ensemble de la population française en âge de donner son sang, moins de 4 % l’a fait au cours de l’année écoulée. Pourtant, il s’agit d’un geste qui peut sauver jusqu’à trois personnes. D’autant plus essentiel qu’il n’existe aucun substitut au sang humain à l’heure actuelle. L’Établissement du sang qui craint les pénuries de poches de sang à l’approche du mois de mai et ses nombreux jours fériés, rappelle l’importance des dons.

Hémorragie, cancer, médicament : le don du sang sauve des vies de plusieurs façons

"Aujourd’hui, il n’existe aucun substitut au sang humain. La transfusion sanguine ou les médicaments dérivés du sang issu des dons de plasma sont des réponses thérapeutiques qui n’ont pas d’autre alternative", rappelle l’organisme dans un communiqué envoyé le 9 avril 2024. Les poches de sang collectées sont utilisées de quatre manières distinctes. En premier lieu, elles servent dans les situations d’urgence, c’est-à-dire les hémorragies. Ces dernières peuvent être liées à des accouchements, à des opérations chirurgicales ou à des accidents, par exemples. "Dans les situations d’urgence, les poches de sang doivent être disponibles en moins d’une demi-heure pour ne pas nuire à la santé des patients. En fonction du degré de l’hémorragie, les patients reçoivent un ou plusieurs types de produits sanguins : globules rouges, plaquettes, plasma", précise l’EFS sur son site internet.

Les produits sanguins aident aussi à traiter des maladies du sang ou génétiques comme l’hémophilie, la drépanocytose ou la thalassémie. Ils sont aussi utilisés pour lutter contre le cancer. En effet, la leucémie, les lymphomes, les myélomes et les myélodysplasies sont soignés grâce aux transfusions. Les dons de sang aident aussi à pallier les effets de la chimiothérapie. "Ces traitements intensifs entraînent non seulement la destruction des cellules cancéreuses chez les patients, mais également celle des cellules de leur moelle osseuse, qui sont à l’origine des cellules sanguines. Durant cette période dite d’aplasie, l’organisme ne peut plus renouveler ses globules rouges. Il devient nécessaire de transfuser d’importantes quantités de plaquettes et de globules rouges pour contrer les effets des traitements et améliorer la santé du patient."

Les poches sont aussi susceptibles d’être utilisées pour la fabrication de certains médicaments comme l'albumine, les immunoglobulines ou les facteurs de coagulation.

Par ailleurs, si la priorité est donnée aux traitements des patients, les dons collectés peuvent aussi servir à la recherche. Dans un précédent article de Pourquoi Docteur, la Dr Michèle Villemur, médecin responsable Pôle Collectes Mobiles de l’Établissement Français du Sang pour la région Île-de-France avait expliqué : "Certains événements - comme une poche contenant un volume de sang insuffisant ou ayant des petites anomalies – rendent les poches inutilisables pour les patients. Avec l’accord du donneur, on peut diriger le sang vers la recherche et l’enseignement. C’est aussi très utile et permet d’aider indirectement les malades puisque cela sert à développer de nouveaux protocoles et traitements ou encore à former les professionnels de santé. Ainsi, le sang prélevé n'est pas perdu. Il est un bien trop précieux et irremplaçable pour être jeté.”

Don du sang : près de 180.000 rendez-vous disponibles en avril

L’EFS qui gère la banque de sang de France, fait face à une difficulté de taille dans la gestion des stocks : les dons ont une durée de vie limitée : les globules rouges ne peuvent être conservés que 42 jours et les plaquettes sept jours. Le plasma de son côté peut être congelé et gardé 365 jours. Ainsi, pour répondre aux besoins, le niveau de prélèvement doit rester régulier et constant. Un point difficile à maintenir à l’approche du mois de mai et des beaux jours.

"Les jours fériés et les ponts entraînent une baisse de la collecte. Par exemple, avec le week-end de Pâques, ce sont environ 10.000 poches qui n’ont pas pu être collectées et nous estimons que les jours fériés de mai nous priveront de 20.000 dons. Dans le même temps, les patients seront toujours transfusés, entraînant mécaniquement une diminution de notre niveau de réserve en produits sanguins. C’est pour cela qu’il faut capitaliser sur le mois d’avril pour augmenter ce niveau", avertit Hervé Meinrad, Directeur de la collecte et de la production à l’EFS.

Face à cette situation, l’organisme invite toutes les personnes en capacité de donner à se mobiliser dès à présent, "afin d’éviter une situation qui pourrait être dangereuse à court terme pour la santé des patients". Il a ouvert 179.000 rendez-vous pour un don de sang dans toute la France jusqu’à la fin du mois d’avril.

Pour savoir où donner votre sang et prendre rendez-vous, consultez le site de l’EFS ou son l’appli « Don de sang ».