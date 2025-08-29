Un léger surplus de poids peut aider les seniors à survivre à une opération

L'ESSENTIEL Chez les personnes âgées, le surpoids, soit un IMC compris entre 25 et 29,9, est associé aux taux de mortalité à court terme les plus faibles.

En revanche, les seniors ayant un poids normal et insuffisant présentent un risque de décès significativement plus élevé.

Selon les chercheurs, les recommandations de perte de poids fondées sur l’obtention d’un IMC normal pourraient devoir être réévaluées pour cette population.

Dans la population générale, un indice de masse corporelle (IMC) élevé a été associé à une hausse des complications postopératoires, y compris la mortalité. Cela a conduit de nombreux médecins à recommander des modifications du mode de vie avant l’opération visant à atteindre un poids corporel dit "normal". "Cependant, le vieillissement entraîne des changements physiologiques associés à la fragilité, tels qu'une altération de la composition corporelle, une redistribution des graisses et une réduction de la taille due à la perte de taille. Ces facteurs peuvent modifier le lien entre l'IMC et les résultats chirurgicaux chez les seniors", selon des chercheurs du David Geffen School of Medicine at University of California (États-Unis).

De meilleurs taux de survie après une opération chez les seniors en surpoids

Dans une nouvelle étude, ces derniers ont donc voulu déterminer si un IMC élevé chez les personnes âgées subissant une intervention chirurgicale majeure programmée est associé à des taux de décès toutes causes confondues. Pour cela, l’équipe a analysé les données de 414 adultes âgés de 65 ans et plus ayant subi une intervention chirurgicale majeure programmée dans un grand centre universitaire du sud de la Californie entre février 2019 et janvier 2022. Les patients ont été classés selon leur IMC et comparés en termes de mortalité à 30 jours et à un an, de délire postopératoire, de comportement à la sortie et de complications.

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, ont montré que le taux global de mortalité toutes causes confondues à 30 jours était de 11 %. Les patients classés comme en surpoids présentaient un taux de décès toutes causes confondues à 30 jours le plus bas (0,8 %), avec une réduction significative du risque par rapport aux patients ayant un IMC normal, dont le taux était de 18,8 %. Cette différence restait significative après ajustement pour des facteurs tels que l'âge, la fragilité et les comorbidités, notamment la présence ou non d'un cancer. Les participants classés comme en insuffisance pondérale (un faible rapport entre le poids et la taille) présentaient le taux de mortalité toutes causes confondues à 30 jours le plus élevé.

"Adapter l'évaluation préopératoire à la physiologie des patients âgés"

"Cette recherche s'ajoute à un ensemble croissant de preuves sur le soi-disant 'paradoxe de l'obésité', selon lequel un IMC élevé semble être associé à une meilleure survie chez certaines populations de personnes âgées. Il est important d'adapter l'évaluation préopératoire à la physiologie des patients âgés", a déclaré Catherine Sarkisian, co-auteure des travaux. Les scientifiques estiment que des recherches complémentaires doivent être menées pour explorer les mécanismes biologiques et cliniques à l'origine de cette association et éclairer les recommandations chirurgicales pour les personnes âgées.