Appendicite : une montre connectée aide à prédire les complications postopératoires

L'ESSENTIEL Un algorithme d'apprentissage automatique utilisant des biorythmes dérivés d'appareils portables a prédit la plupart des complications survenues après une appendicectomie jusqu'à trois jours avant le diagnostic.

Parmi les enfants opérés, 13 ont présenté des complications postopératoires, comme un abcès intra-abdominal, une infection superficielle du site et une occlusion de l'intestin grêle.

"Les complications postopératoires restent une préoccupation majeure, car elles représentent un risque important pour la santé des enfants qui subissent une intervention chirurgicale. Cependant, la détection rapide des complications après la sortie de l'hôpital est difficile car elle repose sur les rapports subjectifs des enfants et des soignants sur les symptômes", ont indiqué des chercheurs de l’université Northwestern (États-Unis). Dans une nouvelle étude, parue dans la revue Science Advances, ces derniers ont voulu évaluer l'utilisation de dispositifs portables grand public pour surveiller les patients après une appendicectomie, qui consiste à retirer l’appendice infecté en cas d’inflammation soudaine d’un diverticule du côlon.

L’appareil prédit les complications jusqu'à trois jours à l'avance

Afin de mener à bien les recherches, l’équipe a analysé des mesures basées sur les biorythmes (rythmes circadiens et ultradiens, dérivés de l'activité quotidienne et des schémas de fréquence cardiaque enregistrés par un appareil portable) et leur lien avec la récupération postopératoire chez des enfants avec et sans complications postopératoires. Pour cela, des appareils ont été portés à 103 enfants ayant souffert d’une appendicite pendant 21 jours immédiatement après l’opération. Parmi les jeunes, 13 ont présenté des complications postopératoires, comme un abcès intra-abdominal (pour 10 volontaires), une infection superficielle du site opératoire (pour deux patients) et une occlusion de l'intestin grêle (pour un enfant).

Les enfants ayant des complications présentaient des biorythmes significativement perturbés, notamment en termes d'amplitude et de variabilité circadiennes. Dans le détail, la fréquence cardiaque et le nombre de pas n'avaient pas la périodicité de 24 heures observée chez les enfants en rétablissement normal. Après avoir examiné les données, les auteurs ont découvert que le dispositif prédisait les complications postopératoires jusqu'à trois jours avant un diagnostic formel grâce à aux mesures basées sur les biorythmes, avec une sensibilité de 91 % et une spécificité de 74 %.

"Le potentiel des dispositifs portables pour un meilleur rétablissement des patients"

"Cette étude renforce le potentiel des dispositifs portables à compléter les soins cliniques pour un meilleur rétablissement des patients. La mise en œuvre en temps réel de ce cadre de surveillance pourrait permettre d'envoyer des alertes automatisées aux équipes cliniques, facilitant ainsi une intervention plus précoce et une meilleure coordination des soins. (...) D'autres cas d'utilisation devraient être étudiés dans le cadre de futures recherches afin d'évaluer la valeur prédictive des biorythmes pour d'autres applications de surveillance pédiatrique, voire pour différents types d'appendicite", ont conclu les scientifiques.