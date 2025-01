Appendicite : des antibiotiques à la place de la chirurgie ?

L'ESSENTIEL Une étude a comparé l’efficacité des antibiotiques et de la chirurgie dans le traitement de l’appendicite.

Les médicaments sont moins efficaces que l’appendicectomie.

Mais ils sont plus facilement tolérés par les enfants, car ils permettent de récupérer plus rapidement.

De fortes douleurs, des fièvres et des troubles digestifs : l’appendicite aigüe est particulièrement douloureuse. Chaque année, des milliers de personnes sont opérées d’une appendicectomie, soit une ablation de l’appendice en France. Selon les dernières données de l’Assurance Maladie, 83.400 interventions ont été réalisées en 2012. Dans The Lancet, des chercheurs révèlent que ces opérations pourraient être remplacées par un traitement antibiotique, dans certains cas.

Une vaste étude pour comparer les effets des antibiotiques et de la chirurgie en cas d’appendicite

Cette étude a été réalisée par des scientifiques du monde entier : États-Unis, Singapour, Canada, Royaume-Uni, Malaisie, Finlande et Suède. Ils ont recruté près de 1.000 enfants, âgés de 5 à 16 ans, et tous atteints d’une appendicite non-compliquée. Ce dernier terme signifie que l’appendice n’a pas éclaté, une complication qui peut évoluer en péritonite. "L'étude, connue sous le nom d'étude APPY, est le premier essai pédiatrique randomisé à grande échelle du genre", précisent les auteurs dans un communiqué. Leur objectif était de comparer les effets du traitement antibiotique en comparaison à l'appendicectomie traditionnelle.

Appendicite : les antibiotiques sont moins efficaces mais plus facilement tolérés

Cet essai montre que le traitement antibiotique n’est pas aussi efficace que la chirurgie : il y a un risque plus élevé d’échec du traitement et de récidive. Dans le groupe d’enfants traités par antibiotiques, le taux d’échec était de 34 %, contre 7 % dans le groupe des enfants opérés. Aucun décès ni effet secondaire grave n’a été signalé dans les deux groupes. Si l’efficacité du traitement par antibiotique est moins importante que la chirurgie, les scientifiques estiment qu’il s’agit quand même d’une option viable. Elle doit être envisagée après avoir consulté les enfants et leurs parents. "L’un des avantages du traitement antibiotique est que les enfants peuvent reprendre une vie normale plus rapidement", soulignent-ils.

Antibiotiques ou appendicectomie : d’autres études pour évaluer leur efficacité

Selon eux, ces travaux soulèvent de nouvelles questions. "Il y a encore des raisons de croire que certains enfants atteints d'appendicite pourraient être traités efficacement avec des antibiotiques et pourraient même ne pas nécessiter d’hospitalisation", supposent-ils. D’autres études sont en cours pour évaluer si un traitement sans antibiotiques, basé uniquement sur la gestion de la douleur, pourrait également être efficace.