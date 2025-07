Première mondiale : un robot réalise une opération chirurgicale en autonomie

La robotique révolutionne la médecine de demain. Aux États-Unis, pour la première fois dans le monde, un robot a réalisé une opération chirurgicale en autonomie. Formé grâce à des vidéos d’interventions chirurgicales, il a réalisé une ablation de la vésicule biliaire. L’opération est racontée dans Science Robotics.

Un robot capable d'effectuer des chirurgies complexes

Tout au long de la procédure chirurgicale, le robot a été dirigé grâce à des commandes vocales de l’équipe scientifique. Baptisé SRT-H, il a effectué l’opération "avec une précision de 100 %", commentent les chercheurs dans un communiqué. "Bien que le robot ait mis plus de temps à effectuer l'opération qu'un chirurgien humain, les résultats étaient comparables à ceux d'un chirurgien expert", notent-ils. Au cours de l’opération, les chercheurs ont complexifié certains paramètres pour tester la capacité du robot à réagir. Ils ont notamment ajouté du colorant similaire à du sang pour modifier l’apparence de la vésicule biliaire et des tissus qui l’entourent.

"Cette avancée nous fait passer de robots capables d'exécuter des tâches chirurgicales spécifiques à des robots capables de comprendre véritablement les procédures chirurgicales, relève le roboticien médical Axel Krieger de la Johns Hopkins University. Il s'agit d'une distinction cruciale qui nous rapproche considérablement de systèmes chirurgicaux autonomes cliniquement viables, capables de fonctionner dans la réalité complexe et imprévisible des soins aux patients."

Robot-chirurgien : des capacités d'adaptation en temps réel

Ce spécialiste travaille depuis plusieurs années sur des robots capables d’opérer. En 2022, il avait testé STAR, un robot autonome intelligent, dans une opération sur un animal vivant. "Mais ce robot nécessitait des tissus spécialement marqués, opérait dans un environnement hautement contrôlé et suivait un plan chirurgical strict et prédéterminé", précise-t-il.

Le nouveau robot est beaucoup plus autonome : "C'est comme apprendre à un robot à naviguer sur n'importe quelle route, dans n'importe quelle condition, en réagissant intelligemment à tout ce qu'il rencontre", compare-t-il. Selon lui, SRT-H est capable de pratiquer "véritablement la chirurgie", en s’adaptant aux caractéristiques anatomiques individuelles en temps réel. Mais il peut aussi prendre des décisions et s’adapter aux évolutions de la situation.

Chirurgie robotique : vers un élargissement des capacités du robot

En 2024, l'équipe de Krieger a testé ce système sur trois tâches chirurgicales fondamentales mais brèves : manipuler une aiguille, prélever des tissus et suturer. Cette fois, l’opération était beaucoup plus complexe. Les scientifiques précisent que l’ablation de la vésicule biliaire consiste en 17 tâches, d’une durée de plusieurs minutes à chaque fois. Le robot devait identifier certains canaux et artères et les saisir avec précision, placer des clips stratégiquement et sectionner des parties avec des ciseaux. "Pour moi, cela démontre clairement qu'il est possible de lui faire réaliser des interventions chirurgicales complexes de manière autonome", poursuit Axel Krieger. Le spécialiste et son équipe souhaitent entraîner et tester ce système sur d'autres types d'interventions chirurgicales pour étendre ses capacités.