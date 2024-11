Première mondiale : une double transplantation des poumons réalisée par un robot aux USA

L'ESSENTIEL Des chirurgiens américains ont réussi la première double transplantation des poumons entièrement robotisée sur une patiente âgée de 57 ans qui souffrait de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Les incisions faites à l’aide du robot Da Vinci XI n’étaient que de 5 centimètres au lieu de 20.

Cette technique robotisée permet de réduire le traumatisme de la paroi thoracique, la douleur post-opératoire et d’améliorer la guérison.

C’est une première mondiale : aux États-Unis, les chirurgiens du NYU Langone Health Center de Manhattan ont réussi une double transplantation des poumons entièrement robotisée. Cheryl Mehrkar, patiente âgée de 57 ans, souffrait de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Il s’agit d’une pathologie grave, responsable de 3,5 millions de décès, soit environ 5 % à l’échelle mondiale en 2021, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Première double transplantation de poumon robotisée : "Je lui ai fait entièrement confiance"

Cheryl Mehrkar, était diagnostiquée avec une BPCO, maladie pulmonaire qui diminue la capacité respiratoire, depuis plus de dix ans. Lorsqu’elle a été infectée par la Covid-19, son état s’est fortement dégradé. Ainsi, l'Américaine a été inscrite sur la liste des personnes en attente de greffe pulmonaire.

“Écoutez, nous aimerions faire cela avec un robot et avec les deux poumons, lui a expliqué la chirurgienne du NYU Langone Health Center de Manhattan, d’après les propos de la patiente, rapportés par média américain People. Nous ne l’avons jamais fait auparavant. Vous seriez la première au monde”. Face à cette proposition, la cinquantenaire n'a pas hésité : "Je lui ai fait entièrement confiance". Quelques jours après son accord et son inscription sur la liste, un donneur s'est révélé compatible.

Pendant l’intervention, les chirurgiens ont utilisé le robot Da Vinci XI, ayant déjà montré son efficacité pour des transplantations pulmonaires simples. En revanche, il n’avait jamais été testé pour une double transplantation.

“Dans une transplantation normale, on pratique soit une très grande incision des deux côtés de la poitrine, appelée thoracotomie, soit une très grande incision transversale au niveau du thorax, où l’on casse le sternum, détaille le Dr Stephanie H. Chang, l’une des chirurgiennes, à Reuters. Dans les deux cas, il faut insérer de gros écarteurs qui écartent les côtes et exercent une pression sur les nerfs.”

Moins de douleurs après la double transplantation pulmonaire robotisée

Durant cette intervention robotisée, les incisions faites à l’aide de Da Vinci XI n’étaient que de 5 centimètres au lieu de 20. “De petites incisions ont été pratiquées entre les côtes, puis le système robotique a été utilisé pour retirer le poumon, préparer le site chirurgical pour l’implantation et implanter le nouveau poumon”, peut-on lire dans le communiqué du NYU Langone Health. Cette technique permet donc de réduire le traumatisme de la paroi thoracique, la douleur post-opératoire et d’améliorer les chances de guérison.

L’opération chirurgicale a eu lieu le 22 octobre dernier. Cheryl Mehrkar s'est confiée dans la presse sur les différentes émotions ressenties pendant cette aventure. "J’étais très enthousiaste à l’idée d’être la première au monde, mais j’avais aussi la certitude que cela ne pourrait pas marcher. Mais quand je me suis réveillée et qu’ils m’ont dit : Cheryl, on l’a fait, ma seule réaction a été de dire : Oh mon Dieu !". Aujourd'hui, elle n’est plus hospitalisée et profite de sa nouvelle capacité respiratoire : elle peut marcher sans difficultés et sans assistance.