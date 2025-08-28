Maladie de Lyme : elle se fait piquer par des abeilles puis voit ses symptômes disparaître

L'ESSENTIEL Ayant contracté la maladie de Lyme, dont le diagnostic a été posé trop tard en raison d’une errance médicale, Ellie Lobel voit ses symptômes s’aggraver.

Environ 15 ans plus tard, la mère de trois enfants, hospitalisée en soins palliatifs en Californie, se fait piquer par des abeilles.

Par la suite, des analyses confirment qu’elle ne souffre plus de la maladie de Lyme. La patiente est persuadée que le venin des abeilles lui a sauvé la vie.

À 27 ans, Ellie Lobel se fait mordre par une tique, mais elle pense qu’il s’agit d’une araignée et n’y prête pas plus attention. Trois mois plus tard, des symptômes grippaux et des douleurs atroces, qui se propageaient dans tout son corps, surviennent. "J'avais du mal à me lever de l'oreiller", avait raconté l’Anglaise dans une interview accordée à la BBC en 2015. Inquiète, elle consulte plusieurs médecins, qui posent chacun un diagnostic différent et lui prescrivent des médicaments. "J'ai simplement continué à suivre tel ou tel traitement." Cependant, son état continue de s'aggraver. Ce n’est que plus d’un an après sa morsure que les praticiens réalisent qu’elle souffre de la maladie de Lyme, une infection transmise par les tiques qui peut se manifester par des signes neurologiques et articulaires graves et persistants lors de sa phase tardive. Problème : il était déjà trop tard.

Maladie de Lyme : la patiente est convaincue que le venin des abeilles lui a sauvé la vie

Au bout de 15 ans, la mère de trois enfants a abandonné. "Plus rien ne fonctionnait et personne n'avait de réponse pour moi. J'étais prête à en finir", avait-elle confié. Pour pouvoir mourir, la patiente se rend en Californie. Moins d'une semaine après son arrivée, Ellie est attaquée par un essaim d'abeilles africanisées, également appelées abeilles tueuses. "Je voulais prendre l'air, sentir le soleil sur mon visage et entendre le chant des oiseaux. Je savais que j'allais mourir dans les trois ou quatre mois à venir. Rester allongée dans mon lit, toute recroquevillée… C'était assez déprimant. Soudain, boum ! Des abeilles partout. Elles étaient dans mes cheveux, sur ma tête, tout ce que j'entendais, c'était un bourdonnement insensé dans mes oreilles. J'ai levé les mains et me suis couvert le visage pour éviter qu'elles ne me piquent les yeux… Je me suis dit : waouh, ça y est. Je vais mourir ici." Pourtant, c’est le contraire qui est arrivé.

À la suite de cette attaque, la Britannique, gravement allergique aux abeilles, présente de la fièvre et des inflammations lancinantes. Le quatrième jour, elle se réveille et s'est soudainement sentie normale, pour la première fois depuis 15 ans. Au cours des jours, des semaines et des mois suivants, son état s'est considérablement amélioré : son brouillard cérébral s'est dissipé et les douleurs ont diminué. En étudiant le venin d'abeille, Ellie comprend que la mélitine contenue dans le venin, responsable de la sensation de brûlure instantanée durant les piqûres d'abeille, aurait fait disparaître la maladie de Lyme. "Je n'arrive pas à croire où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait toutes mes analyses de sang. Tout. On a tout testé. Je suis en si bonne santé."

Une thérapie par piqûres d'abeilles, un "traitement alternatif" non-approuvé

D’après le magazine Popular Mechanics, la patiente titulaire d'un doctorat en physique nucléaire a, après sa guérison, mené de nombreuses expériences avec le venin d'abeille et développé un protocole de traitement auto-administré pour la maladie de Lyme. "Ces dernières années, elle a promu son protocole de thérapie au venin d'abeille pour la maladie de Lyme, qui utilise des piqûres d'abeilles vivantes, et sensibilisé le public à cette maladie. (…) Cependant, les professionnels de santé considèrent ce traitement alternatif comme controversé, car il n'est approuvé par aucune agence médicale et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ne le mentionnent pas comme traitement."