Maladie de Lyme : les bons gestes pour éviter les morsures de tiques pendant une sortie

L'ESSENTIEL Pour éviter les morsures de tiques responsables de la maladie de Lyme, portez des vêtements couvrants et restez sur les sentiers.

Inspectez votre corps et vos vêtements après chaque sortie en nature, et utilisez un tire-tique si nécessaire.

En cas de morsure, surveillez la zone pendant un mois et consultez un médecin en cas de plaque rouge.

Plus que quelques mois avant les beaux jours et, avec eux, tous les risques liés aux activités en plein air. Parmi ceux-ci, il y a bien évidemment les morsures de tiques, acariens très actifs du printemps à l'automne. Ces parasites peuvent nous transmettre la maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, s'ils sont infectés par une borrelia, une bactérie de la famille des spirochètes.

Se protéger des tiques lors des sorties en nature

Voici donc quelques conseils à suivre pour pouvoir profiter de vos balades en nature sans crainte. L’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes recommande de se protéger, avant et pendant la sortie, de la manière suivante :

En portant des vêtements couvrant la plus grande partie du corps (des manches longues et un pantalon qui doit être rentré dans les chaussettes) ainsi que des chaussures fermées : privilégiez les habits clairs. Ils présentent l’avantage de pouvoir mieux identifier les tiques.

En portant une casquette ou un chapeau.

En restant sur les sentiers : évitez de marcher dans les herbes hautes qui sont un des lieux de prédilection des tiques.

Toujours utiliser un tissu pour s’asseoir par terre afin de ne pas être à même le sol.

En vaporisant des produits anti-tiques sur les vêtements et les chaussures.

En ayant toujours sur soi un tire-tique et du désinfectant.

Bien examiner les vêtements et les éventuelles parties du corps ayant été en contact avec la végétation.

Ensuite, lorsque vous rentrez, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes préconise de toujours laver les vêtements de la sortie, de prendre une douche et de bien inspecter son corps. Les tiques peuvent être cachées dans les zones chaudes et humides, comme les oreilles ou les organes génitaux, ou bien dissimulées dans les cheveux. Il est préférable de répéter cette opération plusieurs jours de suite.

Que faire après une morsure de tique ?

Les tiques peuvent se faufiler partout, car elles sont très petites et on ne les sent pas, même quand elles nous mordent. Alors malgré les précautions prises, il est possible que vous en découvriez une. Dans ce cas, il faut l’enlever avec un tire-tique (et pas avec un autre objet comme une pince à épiler) et désinfecter.

"Pensez à prendre une photo de la tique pour la montrer à votre médecin en cas de consultation", conseille l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

De plus, vous pouvez signaler cette morsure sur le site dédié.

Pendant un mois, il faut ensuite surveiller la zone piquée et consulter un médecin rapidement si une plaque rouge et ronde apparaît.