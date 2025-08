Maladie de Lyme : «Vivre avec peut être continuellement invalidant», confie Justin Timberlake

L'ESSENTIEL Justin Timberlake a révélé, sur Instagram, souffrir de la maladie de Lyme, dont la transmission se fait uniquement par piqûre de tique.

Sur scène, le chanteur, qui vient de terminer une tournée internationale, ressentait "d'intenses douleurs nerveuses, une fatigue extrême ou la sensation de faire un malaise."

L’infection peut entraîner une pathologie parfois invalidante en raison de douleurs articulaires durables ou d’une paralysie partielle des membres.

Alors que Justin Timberlake vient de terminer deux ans de tournée mondiale, il s’est livré à ses fans sur Instagram. "Ce fut une expérience des plus amusantes, émouvantes, gratifiantes, physiquement exigeantes et, parfois, épuisante. (…) Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais en repensant à la tournée et aux festivals, j'aimerais vous parler un peu de ce qui m'arrive. Je me bats contre des problèmes de santé et on m'a diagnostiqué la maladie de Lyme", a-t-il écrit sous une récente photo publiée sur son compte. Pour rappel, cette pathologie est transmise lors d’une piqûre de tique infectée par une borrelia, une bactérie de la famille des spirochètes. Les principales espèces pathogènes de Borrelia en Europe sont B. afzelii, B. garinii et B. burgdorferi sensu stricto, selon Santé publique France.

Maladie de Lyme : "d'intenses douleurs nerveuses, une fatigue extrême ou la sensation de faire un malaise"

"Si vous avez vécu avec cette maladie ou connaissez quelqu'un qui en est atteint, vous le savez : vivre avec peut être continuellement invalidant, tant mentalement que physiquement. Lorsque j'ai reçu le diagnostic, j'ai été choqué, c'est sûr. Mais au moins, je comprenais pourquoi j’avais d'intenses douleurs nerveuses, une fatigue extrême ou la sensation de faire un malaise sur scène. J'ai dû faire un choix personnel : arrêter les tournées ou continuer et trouver une solution ? J'ai décidé que la joie que m'apporte la scène l'emporte largement sur le stress passager que mon corps ressentait", a confié le "prince de la pop".

Pour rappel, les symptômes de la maladie de Lyme dépendent du stade de la pathologie, qui évolue selon trois phases. Dans les 30 jours qui suivent une piqûre, un érythème migrant, sous la forme d’une plaque rouge et arrondie qui s’étend en cercle autour de la zone piquée, peut apparaître puis disparaît en quelques semaines à quelques mois. "La phase secondaire débute quelques semaines après l’éruption cutanée. Son expression clinique varie cependant fortement d’un patient à l’autre", indique l’Institut Pasteur. Quant au stade 3, il s’agit d’une évolution chronique de la maladie qui est caractérisée par des manifestations articulaires, cutanées (acrodermatite chronique atrophiante) et neurologiques spécifiques rares (encéphalomyélite).

Comment se protéger de la maladie de Lyme ?

Afin de ne pas contracter cette pathologie, il convient d’éviter les morsures de tiques. Pour cela, on doit adopter des mesures préventives, qui consistent à porter des vêtements longs et de couleurs claires facilitant le repérage des tiques pendant les activités de plein air, utiliser des répulsifs, ne pas se rendre des zones où la présence des tiques est avérée (zones boisées, herbes hautes) et inspecter soigneusement son corps après les promenades. "En cas de piqûre il est essentiel de retirer rapidement la tique à l’aide d’un tire-tique, le risque d’infection par la bactérie étant plus important si la tique reste longtemps attachée. Une surveillance accrue devra alors également être effectuée pendant 4 à 8 semaines", recommande l’Institut Pasteur.