Alzheimer : la luminothérapie, un nouvel espoir pour traiter la maladie ?

L'ESSENTIEL Des essais cliniques ont montré que la stimulation cérébrale profonde par la lumière induit un type spécifique d'ondes bénéfiques pour les patients touchés par la maladie d'Alzheimer.

Plus précisément, une amélioration de leurs capacités cognitives, notamment en termes de langage et de mémoire, a été observée à toutes les fréquences de stimulation.

Une étude de plus grande envergure est menée afin de confirmer ces résultats.

Il y a près de dix ans, des travaux du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont montré que l'exposition de souris atteintes de la maladie d'Alzheimer à des lumières clignotantes induisait des ondes cérébrales gamma, ce qui réduisait la plaque causée par les protéines bêta-amyloïdes dans le cerveau. À partir de ces données, des scientifiques du Technical University of Denmark ont eu l'idée d’élaborer un dispositif ayant le même effet que les lumières clignotantes, mais dont les utilisateurs ne détecteraient pas le clignotement. Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue Plos One, l’équipe a ainsi mis au point la stimulation cérébrale profonde par la lumière.

Alzheimer : des fonctions cognitives améliorées grâce à la nouvelle technologie lumineuse

"Compte tenu des connaissances actuelles sur le mécanisme d'action potentiel de la stimulation à 40 Hz, la fréquence exacte est sujette à débat. Cette recherche examine la capacité du scintillement spectral invisible à induire des réponses gamma aiguës à plusieurs fréquences comprises entre 36 et 44 Hz", a-t-elle précisé. Pour les besoins des recherches, le dispositif a été testé sur 20 personnes en bonne santé afin de confirmer sa capacité à induire les ondes cérébrales bénéfiques pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ensuite, lors d'essais cliniques, des personnes atteintes d'une forme légère à modérée de la maladie d'Alzheimer ont passé 30 minutes par jour pendant six ou douze semaines devant l'un des nouveaux dispositifs lumineux ou une lampe placebo.

À l’issue des interventions, une hausse significative de la "puissance corticale" a été observée à toutes les fréquences de stimulation. Dans le détail, les auteurs ont noté une amélioration des fonctions cognitives, c'est-à-dire la capacité à réaliser des tests révélant des problèmes cérébraux, chez les patients ayant utilisé la nouvelle technologie lumineuse. Les scanners ont également révélé des signes d'amélioration chez les patients ayant reçu le traitement actif lors de l'essai plus long. "Chez les patients ayant reçu la lampe placebo, cette partie du cerveau s'est détériorée, tandis que nous avons constaté une légère augmentation de volume chez ceux ayant utilisé une lampe active", a expliqué Paul Michael Petersen, auteur de l’étude.

Un dispositif "pertinent dans les maisons de retraite, où la démence est si répandue"

Actuellement, une recherche portant sur un plus grand nombre de participants est en cours pour confirmer ces résultats. "Si nous parvenons à stimuler le cerveau des patients afin qu'ils évitent les maladies secondaires et constatent une amélioration de leur quotidien en réduisant les conséquences de la perte de mémoire et de l'incapacité à s'orienter ou à parler, alors c'est formidable !" À long terme, les auteurs envisagent de développer ce dispositif afin qu’il puisse devenir une alternative aux sources lumineuses classiques, utilisable à titre préventif. "Et cela pourrait être particulièrement pertinent dans les maisons de retraite, où la démence est si répandue."