Des substances toxiques dans les fournitures scolaires ?

L'ESSENTIEL D’après la DGCCRF, les élèves sont exposés à des substances chimiques, en quantités supérieures à la limite réglementaire, par contact cutané ou oculaire, inhalation ou voie orale.

Au total, 14 produits ne sont pas conformes.

Neuf produits sont considérés comme dangereux et ont été retirés de la vente.

Stylos, marqueurs, correcteurs, gommes, colles… Ces objets figurent dans la liste des fournitures scolaires à acheter. Comme chaque année, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) contrôle leur sécurité chimique et vérifie s’ils sont conformes aux réglementations. Dans un communiqué, publié le 25 août, l’autorité explique qu’entre 2023 et 2024, elle a passé au crible 31 fournitures scolaires, à savoir des colles, des correcteurs liquides, des gommes à effacer ou encore matériel d'écriture non rechargeable, chez 46 établissements.

Fournitures scolaires : 14 produits contiennent des niveaux élevés de substances chimiques

À l’issue d’un premier examen visuel, le matériel semblait susceptible de poser problème pour la santé des enfants, notamment lorsque ce dernier est en contact avec la peau ou les yeux, par inhalation ou voie orale (par exemple, via le "mâchouillage" de stylos). Dans le détail, 14 produits ne sont pas conformes, dont 9 considérés comme dangereux. Les fournitures scolaires contenaient des substances chimiques en quantités supérieures à la limite réglementaire.

"Leur dangerosité résidait dans l’absence de certaines mentions d’avertissements et de dangers sur les emballages, négligeant d’avertir sur les risques inhérents à leur utilisation. (…) Par exemple, les consommateurs pouvaient ignorer que certains de ces produits pouvaient être classés comme irritants oculaires de catégorie 2, ou encore comme sensibilisants cutanés. En outre, de nombreux produits prélevés, en dépit de leur classification comme mélanges dangereux, ne comportaient ni l'indication de danger détectable au toucher, ni l’adresse et le numéro de téléphone du ou des fournisseurs."

Surligneurs, stylos… Des produits considérés comme dangereux ont été retirés de la vente

Selon la DGCCRF, les objets concernés par les dangerosités ont en général retiré et rappelé du marché de façon volontaire. "En Ile de France, 66.221 surligneurs, 18.000 stylos correcteurs, 6.048 stylos ont été retirés ou rappelés suite à ces analyses. Ces non-conformités semblent en partie résulter d’une large méconnaissance ou d’une mauvaise interprétation de la réglementation applicable aux stylos." L’autorité appelle les consommateurs à rester attentifs lors de leurs achats, en prenant connaissance des étiquettes et pictogrammes qui fournissent des informations précieuses sur la sécurité et la composition des produits. "Une attention particulière peut également être portée aux allégations très générales ou trop attrayantes ('écologique', 'sans danger', etc.)."