Rentrée scolaire : comment se débarrasser des poux ?

L'ESSENTIEL Dans les pays occidentaux, les poux de tête touchent essentiellement les enfants d’âge scolaire entre 3 et 8 ans.

Outre la gêne importante occasionnée au quotidien, le pou peut provoquer une surinfection bactérienne et une réaction aiguë à type d’eczéma généralisé.

"Depuis les années 80, les poux ont développé des résistances et les traitements ont perdu en efficacité. De ce fait, il est conseillé aujourd’hui d’utiliser des traitements mécaniques comme le peignage régulier sur cheveux humides et le délentage manuel", expliquent des dermatologues.

Alors que tous les petits Français sont rentrés à l’école aujourd’hui, la Société Française de Dermatologie (SFD) indique aux parents comment se débarrasser des poux qui circulent bien souvent dans les salles de classe, les garderies et les cantines.

Poux : comment les éliminer ?

"Depuis les années 80, les poux ont développé des résistances et les traitements ont perdu en efficacité", explique la SFD. "De ce fait, il est conseillé aujourd’hui d’utiliser des traitements mécaniques comme le peignage régulier sur cheveux humides et le délentage manuel", écrit-elle dans un communiqué de presse.

La SFD recommande aussi "une lotion à base de diméticone, une huile de silicone qui tue les poux par une action physique et non chimique. Elle les étouffe en bouchant leurs canaux excréteurs".

"Les huiles essentielles peuvent aussi se montrer efficaces, mais il ne faut pas oublier qu’elles sont contre indiquées chez les enfants et chez les femmes enceintes", poursuivent les spécialistes. "En cas d’infestation, il faudra aussi penser à désinfecter les objets contacts avec le cuir chevelu, soit par isolation une dizaine de jours dans un sac fermé soit par lavage à une température de plus de 50°C", ajoutent-ils.



"Les shampooings n’ont en revanche pas montré leur efficacité et ne doivent pas être utilisés contre les poux", soulignent-ils.

Quels problèmes de santé les poux peuvent-ils provoquer ?

Les poux sont des parasites exclusifs de l’humain et ne survivent que quelques jours en dehors de leur hôte. Ils provoquent des démangeaisons au niveau de la tête en piquant le cuir chevelu pour se nourrir, car cette action provoque une réaction inflammatoire locale.



Outre la gêne importante occasionnée au quotidien, le pou peut provoquer une surinfection bactérienne et une réaction aiguë à type d’eczéma généralisé.



La transmission des poux se fait par contact direct des têtes. Plus rarement, la contamination interhumaine peut être indirecte via les bonnets, les peignes ou les brosses.

Comment savoir si son enfant a des poux ?

"Pour faire le diagnostic d'une infestation, on observe des poux sur la tête et plus souvent des lentes car cet animal bouge vite et se cache de la lumière. Le pou a un corps allongé et aplati, 3 paires de pattes courtes ainsi que deux antennes", détaillent les dermatologues.



"Dans les pays occidentaux, les poux de tête touchent essentiellement les enfants d’âge scolaire entre 3 et 8 ans. Les petites filles aux cheveux longs sont plus exposées que les autres. On estime que 300 millions de personnes dans le monde seraient concernées par la pédiculose de la tête", conclut la SFD.