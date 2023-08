Prévention des poux : l'épidémie commence toujours durant la période estivale

L'ESSENTIEL Il s'avère que le pic d'épidémies de poux a lieu à la fin de l'été, avant la rentrée scolaire.

Les poux sont très contagieux et sont parfois difficiles à éliminer.

Il existe différents moyens pour s'en débarrasser mais aussi certaines précautions pour prévenir leur arrivée.

Les poux sont un cauchemar bien connu de tous les parents. Le terrain de jeu préféré de ce parasite capillaire est la tête des enfants. Les poux sont parfois difficiles à éradiquer, sont très contagieux et des épidémies surviennent chaque année. Cependant et contrairement aux idées reçues, les épidémies débutent durant l'été plutôt qu'à la rentrée, selon une étude de Vincent Auvigne en collaboration avec la société Celtipharm.

Le pic de l’épidémie avant la rentrée scolaire

L'épidémiologiste a répertorié les ventes de produits anti-poux dans 4.600 pharmacies françaises. Il a fait le constat que les ventes augmentaient surtout en été. Tous les ans, l'épidémie commence fin juin et le pic de l'épidémie survient généralement après les vacances, une semaine avant la rentrée scolaire.

Les poux sont des parasites qui s'accrochent aux poils et aux cheveux et se nourrissent de sang humain. Ils ne peuvent ni voler ni sauter, mais sont assez rapides pour passer d'une tête à l'autre. Les zones à risques sont majoritairement liées aux vacances d'été : piscines, colonies, centres de loisirs, campings, parcs d'attractions. "Il y a d’importants brassages de population dans ces endroits, surtout durant l’été", explique Vincent Auvigne. Mais l’épidémiologiste ajoute que le manque de vigilance des parents est également en cause.

Respecter certaines précautions

Shampoing, peigne, il existe plusieurs façons de se débarrasser des poux. Cependant, il n'existe pas de traitement préventif spécifique. Toutefois, certains gestes peuvent aider à prévenir leur arrivée. Vérifiez régulièrement la tête de vos enfants pendant les vacances d'été et tout au long de l'année scolaire. Expliquez-leur ce que sont les poux et comment ils se propagent, et demandez-leur d'éviter de mettre leur tête sur la tête d'autres enfants. Évitez également de partager tout ce qui pourrait entrer en contact direct avec les cheveux (brosse, serviette, bonnet, écharpe, pinces à cheveux). Il est aussi recommandé d'attacher les cheveux longs pour éviter les risques de contamination.