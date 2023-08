Rentrée : quel est le poids idéal pour le cartable ?

L'ESSENTIEL Le poids du cartable d’un enfant ne devrait pas excéder 10 % de son poids.

Pourtant, dans la réalité, celui-ci serait plutôt de l’ordre de 20 % du poids des élèves.

Le poids trop important d’un cartable peut occasionner des douleurs et des modifications de la posture de la hanche et du tronc.

C’est bientôt la rentrée scolaire et avec elle la même question chaque année : le cartable des enfants est-il trop lourd ? Livres, cahiers, goûter, vêtements, trousse… Tous ces éléments finissent à peser les épaules des plus jeunes.

Cartable : une charge trop importante pour des jeunes enfants

Selon une étude rapportée par l’Association de Parents d'élèves adhérents (FCPE), le poids moyen d’un cartable est encore de 8,5 kilos, soit environ 20 % du poids d’un élève de 6ème. Pour un adulte, cela représenterait une charge d’environ quinze kilos.

Pourtant, d’après la FCPE, le poids d’un cartable rempli ne devrait pas excéder 10 % de celui de l’enfant, soit en moyenne 3,4 kg pour un élève de 11 ans et 4,4 kg pour un élève de 13 ans.

Pour savoir si le sac une fois les fournitures scolaires nécessaires placées à l'intérieur répond à cette recommandation des 10 %, il y a une méthode simple : il convient de multiplier le poids de votre enfant par 0,10. Cela vous donnera le poids idéal de son cartable. Par exemple, il ne faut pas dépasser 2,5 kilos pour un enfant de 25 kilos.

Il ne vous reste plus qu'à peser le sac avec une balance pour vérifier qu'il respecte cette recommandation qui protège la santé des enfants.

Cartable trop lourd : les conséquences sur la santé des enfants

Porter une charge lourde est tout d’abord inconfortable et peut engendrer des douleurs à court terme et des problèmes de santé à long terme. "Souvent, nous voyons le poids prendre le dessus sur l'enfant et l'enfant se penchera trop vers l'avant ou trop vers l'arrière", explique le Dr Michael Dakkak. Cela peut impacter la posture de l’enfant à long terme et engendrer des problèmes de dos.

Dans une étude publiée dans la revue Applied Ergonomics en 2019, des scientifiques ont observé que le port ou le tirage du cartable (lorsque celui-ci est à roulettes) entraînaient des modifications de la posture de la hanche et du tronc des élèves. Néanmoins, le cartable à roulettes impactait moins les jeunes.

"Le port de sacs à dos lourds peut également entraîner une apophysite, qui est une inflammation du cartilage de croissance qui est susceptible parfois d'avoir un impact sur l'épaule", ajoute le Dr Ellen Rome, pédiatre.

Le poids du cartable est un enjeu de santé publique important, dans une société où les douleurs dorsales sont de plus en plus nombreuses et handicapantes. Selon un sondage d’OpinionWay réalisé pour Vexim en 2017, 9 Français sur dix ont déjà eu un mal de dos dans leur vie. De plus, 38 % des sondés ont indiqué avoir souffert du dos plus de 10 fois au cours des cinq dernières années.