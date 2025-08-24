La graisse viscérale est associée à un vieillissement cardiaque plus rapide

L'ESSENTIEL Selon les résultats d’une étude, les personnes dont le vieillissement cardiaque était le plus rapide étaient ceux qui avaient plus de graisse viscérale.

La graisse abdominale, qui touche plus les hommes, est associée à un vieillissement prématuré du cœur.

À l’inverse, chez les femmes, le gras autour des hanches et des cuisses aurait un effet protecteur sur la santé cardiaque.

Elle est moins visible que les poignées d’amour ou le ventre rebondi mais tout aussi dangereuse. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue European Heart Journal, la graisse viscérale serait associée à un vieillissement cardiaque plus rapide.

La graisse viscérale favorise l’inflammation et le vieillissement cardiaque

La graisse viscérale est située autour des organes comme l’estomac, les intestins ou encore le foie. Elle n’est donc pas visible et peut aussi toucher les personnes minces. Des examens permettent de diagnostiquer une accumulation de graisse viscérale, notamment une prise de sang.

Lors de leur étude, les scientifiques ont opté pour une autre méthode. Ils se sont basés sur les données de 21.241 participants de la UK Biobank, une plateforme qui regroupe les informations de santé de milliers de volontaires. Et ils se sont concentrés sur trois types d’imageries médicales : celles du corps entier des participants (permettant de localiser la graisse viscérale), puis celles du cœur et des vaisseaux sanguins. Ils ont ensuite fourni ces données à une intelligence artificielle capable de détecter les signes de vieillissement des organes.

Les participants dont le vieillissement cardiaque - cœur et vaisseaux sanguins - était le plus rapide étaient ceux qui avaient plus de graisse viscérale. Pour comprendre ce lien, les chercheurs ont étudié les analyses de sang volontaires. Ainsi, ils ont découvert que la graisse viscérale favorisait l’inflammation, qui entraînait elle-même un vieillissement cardiaque prématuré.

Santé cardiaque : des différences entre les hommes et les femmes

La prise de poids ne touche pas les deux sexes de la même manière… Les scientifiques ont découvert que cette répartition avait un impact sur la santé cardiaque. La graisse abdominale, qui touche plus les hommes, est associée à un vieillissement prématuré du cœur. À l’inverse, chez les femmes, le gras autour des hanches et des cuisses aurait un effet protecteur sur la santé cardiaque. Autre atout pour la gente féminine : des niveaux élevés d’œstrogènes chez celles préménopausées pourraient ralentir le vieillissement du cœur, suggérant un rôle protecteur des hormones.

"Nous avons également montré que l'IMC n'était pas un bon indicateur du vieillissement cardiaque, ce qui souligne l'importance de connaître les zones de stockage des graisses dans l'organisme, et pas seulement le poids corporel total”, souligne le professeur Declan O'Regan, l’un des auteurs, dans un communiqué. À l’avenir, les chercheurs comptent étendre leurs recherches pour lutter contre le vieillissement cardiaque lié à la graisse viscérale. Ils envisagent l’utilisation de médicaments déjà existants, comme les analogues du GLP-1, ou la mise au point de nouvelles solutions à base, peut-être, d’œstrogènes pour protéger le cœur des patients.