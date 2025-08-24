Médicaments analogues du GLP-1 : Serena Williams se confie sur leur utilisation pour perdre du poids

L'ESSENTIEL Serena Williams a utilisé des médicaments analogues du GLP-1 pour l’aider à perdre du poids après la naissance de sa deuxième fille.

Ces traitements réduisent la faim et augmentent la sensation de satiété, mais sont réservés aux personnes diabétiques ou obèses.

L’ANSM met en garde contre leur usage à des fins esthétiques, en raison d’effets indésirables parfois graves.

"J’arrivais toujours à un certain niveau sur la balance, mais je ne pouvais jamais descendre en dessous, confie la championne de tennis Serena Williams à British Vogue. C’est alors que j’ai décidé qu’il était temps d’essayer quelque chose de différent et j’ai pris du GLP-1.”

Le GLP-1 réduit la faim et aide à perdre du poids

Le GLP-1, pour glucagon like peptide-1, est une hormone sécrétée par l’intestin quand on mange. Son rôle est de contrôler la glycémie en stimulant la libération d'insuline lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé. Mais ce n’est pas tout. Selon le Vidal, le GLP-1 "augmente la sensation de satiété (sensation que l'on a assez mangé) par son action sur les zones du cerveau qui contrôlent la prise alimentaire.”

C’est pour cette raison que Serena Williams a pris des médicaments analogues du GLP-1. Après la naissance de sa deuxième fille, la tenniswoman se sentait moins bien dans son corps et ne supportait plus les commentaires. Elle a donc opté pour cette aide, en plus des efforts déjà mis en place depuis des années. "Je pense que c’est un problème que beaucoup d’autres femmes peuvent comprendre : on va à la salle, on mange sainement, mais on n’arrive pas à atteindre le niveau souhaité ou nécessaire, indique-t-elle. Je me sens plus légère mentalement, plus sexy, plus confiante.”

Des médicaments avec des effets indésirables

En France, les médicaments analogues du GLP-1 sont réservés aux patients atteints de diabète de type 2 et, depuis peu, aux personnes obèses. "Nous rappelons que ces médicaments sont des traitements de seconde intention, en cas d’échec de la prise en charge nutritionnelle, et en association à un régime hypocalorique et à une activité physique”, rappelait l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans un communiqué autorisant l’utilisation des analogues du GLP-1 pour traiter l’obésité.

Plusieurs effets indésirables ont été relevés, comme des nausées, des diarrhées, des vertiges et parfois même des pancréatites. "Les traitements indiqués dans l’obésité ne doivent pas être utilisés pour la perte de poids à des fins esthétiques, c’est-à-dire pour la perte de poids chez des personnes sans surpoids, ni obésité et qui n'ont pas de problèmes de santé liés au surpoids, souligne l’ANSM. Ces usages inappropriés peuvent exposer à des effets indésirables parfois graves.”

Afin de perdre du poids, il est recommandé d’avoir une alimentation équilibrée, de faire une activité physique régulière et de limiter la sédentarité. La plupart du temps, ces mesures sont suffisantes et, si ce n’est pas le cas, le mieux est d’en parler avec son médecin généraliste et, si nécessaire, avec un médecin nutritionniste.