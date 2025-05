Satiété et perte de poids : la méthode naturelle pour augmenter l’hormone GLP-1

L'ESSENTIEL Sur les réseaux sociaux, un usage détourné de l’Ozempic est vanté pour pour perdre du poids car cet antidiabétique augmente les niveaux de GLP-1, mais peut avoir des effets indésirables.

Il est possible d’obtenir un résultat similaire avec certains aliments, riches en fibres et en graisses mono-insaturées, qui augmentent naturellement le niveau de GLP-1.

L’ordre des aliments, le moment des repas et la mastication influencent aussi l’augmentation de GLP-1.

Depuis quelques années, les vertus amincissantes de l’Ozempic sont vantées par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils prônent un usage détourné de cet antidiabétique pour perdre du poids. Mais, selon le Dr. Mary J. Scourboutakos, de l’Université de Toronto, au Canada, il est possible d’arriver au même résultat de manière naturelle. Elle explique sa méthode dans The Conversation.

Le niveau de GLP-1 augmente le sentiment de satiété

L’Ozempic est utilisé dans le traitement du diabète de type 2 pour réguler la glycémie, c’est-à-dire le taux de sucre dans le sang. “Ce médicament est de la famille des analogues du glucagon-like peptide-1, peut-on lire dans le Vidal. Il agit comme une hormone produite dans l'intestin, appelée GLP-1, qui a un rôle dans le contrôle de la glycémie. Il stimule la libération d'insuline lorsque le taux de glucose dans le sang est élevé.”

En augmentant les niveaux de GLP-1, l’Ozempic déclenche un signal de satiété qui ralentit la digestion et offre une sensation de satiété. Certains patients peuvent donc perdre du poids, mais son usage n’est pas sans risque. Plusieurs effets indésirables ont été relevés, comme des diarrhées, des nausées, des vertiges, et parfois même des pancréatites.

Pour les éviter, il vaut donc mieux privilégier la méthode naturelle pour perdre du poids. Pour cela, le Dr. Mary J. Scourboutakos recommande de consommer des aliments riches en fibres (comme les haricots, les légumes et les céréales complètes) et en graisses mono-insaturées (à l’instar des avocats et de l’huile d’olive), qui augmentent le GLP-1. “Il a été démontré que les noix riches en fibres et en graisses mono-insaturées, comme les pistaches, augmentent les niveaux de cette hormone”, souligne-t-elle.

L'importance de l'heure des repas pour stimuler le GLP-1

Mais ce n’est pas seulement ce que vous mangez qui compte, mais comment vous consommez ces aliments. “Manger des protéines, comme du poisson ou de la viande, avant des glucides comme du riz, entraîne un niveau de GLP-1 plus élevé que [l’inverse], détaille le Dr. Mary J. Scourboutakos. Manger des légumes avant les glucides a un effet similaire.”

L’heure de la journée est également importante. “Un repas pris à 8 heures du matin stimule une libération plus importante de GLP-1 par rapport au même repas pris à 17 heures, écrit-elle. Cela peut, en partie, expliquer le vieux dicton 'manger le petit-déjeuner comme un roi, le déjeuner comme un prince et le dîner comme un pauvre' qui est soutenu par des preuves qui montrent une perte de poids plus importante lorsque le petit-déjeuner est le plus gros repas de la journée et le dîner le plus petit”. Le matin est donc le meilleur moment de la journée pour stimuler le GLP-1. Enfin, dernier conseil : manger lentement et bien mâcher permettent d’obtenir des taux de GLP-1 plus élevés.