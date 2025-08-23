Grossesse : enceinte, elle est atteinte d’un cancer du sein de stade 4

L'ESSENTIEL Muireann McColgan, 39 ans, a donné naissance à son premier enfant en octobre 2023.

Pendant sa grossesse, elle souffrait de douleurs au sein, que son médecin traitant pensait être dues à une mastite, une inflammation.

Les examens réalisés après son accouchement ont permis de poser le diagnostic : un cancer du sein de stade 4, c’est-à-dire un cancer métastatique.

À 39 ans, Muireann McColgan est devenue maman pour la première fois. Le 7 octobre 2023, sa petite fille Aobh est née. Mais une terrible nouvelle a entaché son bonheur : quelques semaines après l’accouchement, la jeune maman a découvert qu’elle était atteinte d’une grave maladie.

Des douleurs au sein et au dos pendant la grossesse

Pendant la grossesse déjà, Muireann McColgan souffrait de douleurs au dos et au sein, elle avait également identifié une grosseur. Inquiète, elle a pris rendez-vous avec son médecin généraliste en août 2023. À l'issue de la consultation, le diagnostic est rassurant : la future maman souffre d’une mastite. Selon le Manuel Merck, il s’agit d’une inflammation douloureuse du sein, habituellement accompagnée d’une infection. Les patientes peuvent avoir de la fièvre, le sein rouge, douloureux, chaud et/ou gonflé ainsi que, plus rarement, un abcès mammaire. Rien de grave, si le diagnostic est le bon.

Quatre semaines plus tard, une sage-femme n’a pas le même avis. Lors d’une consultation prénatale, elle conseille à Muireann McColgan de faire d’autres examens, notamment une mammographie. La patiente prend rendez-vous mais le rate pour la bonne cause : elle a accouché la veille. Vers la fin du mois d’octobre 2023, la jeune maman fait un scanner qui pose le diagnostic : les douleurs ressenties par Muireann McColgan étaient en réalité dues à un cancer du sein. "J'étais complètement terrifiée, explique-t-elle au Sun. J'étais dévastée. J'ai passé deux semaines à être mère sans cancer."

Comme l’indique le Vidal, en fonction des résultats des examens, le médecin détermine le stade d’évolution du cancer qui est dit ”de stade évolutif 0, I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc ou IV”, allant du moins grave au plus dangereux. "Quand on m'a annoncé le stade 2, j'étais soulagée, car je savais que le stade 2 était guérissable, poursuit Muireann McColgan. Après ça, on m'a dit : On va te guérir, le taux de survie est de 95 %”.

Du stade 2 à 4, elle présente un cancer du sein métastatique

Ce même mois d’octobre 2023, elle a aussi passé un scanner pour ses maux de dos. Les médecins ont alors découvert que son cancer s’était propagé aux os et ont complètement changé le diagnostic : la maladie est au stade 4, c’est-à-dire un cancer du sein métastatique.

Pour l’instant, l’état de la maman est stable car le médicament qu’elle prend agit sur la maladie. Depuis, elle mène deux combats contre le cancer du sein : le sien et celui sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser les mamans et récolter des fonds pour la recherche.