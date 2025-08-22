États-Unis : un homme contracte la peste après avoir été piqué par une puce

L'ESSENTIEL Un cas positif à la peste a été identifié dans la région du Lake Tahoe en Californie.

Le malade a été contaminé par une puce infectée par la bactérie de la peste.

La peste est naturellement présente dans de nombreuses régions de Californie.

Un homme a été testé positif de la peste dans la région du Lac Tahoe. L’information a été révélée par les autorités sanitaires du comté d’El Dorado (Californie) dans un communiqué publié le 19 août 2025.

Peste humaine : le malade a été contaminé par une puce infectée

Si une enquête est en cours, les premiers éléments réunis permettent d’avancer que l’homme a été contaminé “par une puce infectée alors qu'il campait dans la région de South Lake Tahoe”. Le patient testé positif à la peste a été pris en charge par des professionnels de santé et se rétablit désormais chez lui.

"La peste est naturellement présente dans de nombreuses régions de Californie, y compris dans les zones en altitude du comté d'El Dorado", explique Kyle Fliflet, directeur par intérim de la santé publique du comté. "Il est important que les individus prennent des précautions pour eux-mêmes et leurs animaux de compagnie lorsqu'ils sont à l'extérieur, en particulier lorsqu'ils marchent, font de la randonnée et/ou du camping dans des zones où les rongeurs sauvages sont présents."

Il s’agit du premier cas de peste humaine dans le comté d’El Dorado depuis 2020. La surveillance de la circulation de la peste par les autorités entre 2021 et 2024 parmi les animaux de la région a permis de trouver un total de 41 rongeurs positifs à la bactérie responsable de la maladie. “À ce jour, en 2025, quatre rongeurs supplémentaires ont été testés positifs. Tous ces rongeurs ont été identifiés dans le bassin de Tahoe”, précise le communiqué.

Peste : près de 50.000 cas humains en 30 ans

La peste est causée par les bactéries Yersinia pestis. Elles sont le plus souvent transmises à l’humain par les piqûres de puces, infectées elles-mêmes par des écureuils, des tamias et d'autres rongeurs sauvages. Les chiens et les chats peuvent également ramener des puces infectées par la peste au sein des domiciles. Ainsi, pour réduire les risques de contamination, il faut éviter le contact avec les rongeurs sauvages et surveiller les animaux de compagnie.

Apparaissant généralement dans les deux semaines suivant la contamination, les symptômes à surveiller sont :

la fièvre ;

des nausées ;

une grande faiblesse ;

des ganglions lymphatiques enflés.

Désormais, la peste se traite très bien avec des antibiotiques, si elle est détectée tôt. Selon l’Institut Pasteur, près de 50.000 cas humains ont été déclarés à l’OMS par 26 pays (en Afrique, Asie et Amérique) entre 1990 et 2020.