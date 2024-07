Peste : un cas humain détecté au Colorado

L'ESSENTIEL La peste est une zoonose bactérienne due à Yersinia pestis, habituellement trouvée chez les petits mammifères et les puces qui les parasitent.

Un cas humain a été confirmé chez une personne dans le comté de Pueblo, au Colorado (États-Unis).

Pour l’heure, les autorités sanitaires de l’État continuent d'enquêter sur la source potentielle de l’infection.

Connue sous le nom de "mort noire" au XIVe siècle, la peste a provoqué plus de 50 millions de décès en Europe et les derniers cas diagnostiqués en France ont été recensés en 1945, selon Santé publique France. Cependant, cette maladie, qui est très grave chez l’Homme, a refait surface aux États-Unis. Le 9 juillet, les autorités sanitaires ont "confirmé un cas humain de peste chez un habitant" dans le comté de Pueblo dans le sud de l’État du Colorado. L'infection a été signalée pour la première fois vendredi dernier sur la base de résultats de tests préliminaires. "La source potentielle de l'infection fait toujours l'objet d'une enquête", peut-on lire dans le communiqué du département de la santé publique et de l'environnement (PDPHE) de Pueblo.

7 cas de peste humaine enregistrés en moyenne par an aux États-Unis

Ce n'est pas le premier cas de peste que connaît le Colorado. En effet, l'État a enregistré 67 cas entre 1970 et 2022, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Dans l'ensemble des États-Unis, sept cas de peste humaine sont signalés en moyenne chaque année. Pour rappel, cette pathologie est une zoonose bactérienne due à Yersinia pestis, habituellement trouvée chez les petits mammifères et les puces. Cette affection est transmise par les puces chez les êtres humains et leurs animaux de compagnie et se reproduit naturellement chez les rongeurs sauvages. Une personne peut également la contracter en inhalant des gouttelettes provenant de la toux d'une personne ou d'un animal infecté.

La peste se manifeste par une fièvre et des frissons soudains, de violents maux de tête, des douleurs musculaires, des nausées, des vomissements et un sentiment de maladie. Le gonflement des ganglions lymphatiques accompagné de douleurs est également un symptôme courant de la maladie. "Si vous présentez ces signes, consultez immédiatement un professionnel de la santé. La peste peut être traitée avec succès par des antibiotiques, mais une personne infectée doit être traitée rapidement pour éviter des complications graves ou la mort", a déclaré Alicia Solis, responsable du bureau des maladies transmissibles et de la préparation aux situations d'urgence au PDPHE.

Peste : les précautions à prendre pour éviter l’infection

Pour éviter de contracter la peste, les autorités sanitaires du Colorado demandent aux citoyens de prendre plusieurs précautions. Ils recommandent d’éliminer les endroits où les rongeurs sauvages peuvent se cacher et se reproduire, tels que les broussailles, les tas de pierres, les ordures et les piles de bois autour des maisons, des garages, des hangars et des zones de loisirs. Autres conseils : traiter les chiens et les chats contre les puces, conserver les aliments pour animaux dans des récipients et de ne pas laisser les animaux errer dans les zones à rongeurs ou dormir dans le lit de leurs maîtres.