Bébé : de minuscules microbes influencent le développement du cerveau

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que les microbes peuvent influencer le développement cérébral des bébés.

Les souris nouveaux-nés qui n'avaient pas été en contact avec ces bonnes bactéries in utero via le microbiome de la mère, avaient davantage de neurones mourants dans le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus.

Cette découverte pourrait conduire à devoir repenser certaines pratiques obstétricales comme l’utilisation d’antibiotiques pendant la période péripartum et l’accouchement par césarienne.

"À la naissance, le corps du nouveau-né est colonisé par des microbes lors de son passage dans le canal vaginal. La naissance coïncide également avec des événements développementaux importants qui façonnent le cerveau. Nous souhaitions explorer plus en détail l'impact potentiel de l'arrivée de ces microbes sur le développement cérébral", confie Alexandra Castillo Ruiz de l'Université d'État du Michigan et auteure principale de l'étude.

En étudiant ce moment si particulier de la vie, la chercheuse et ses collègues ont découvert que des microbes jouent un rôle important dans le développement précoce du cerveau, en particulier dans une région clé du cerveau appelée noyau paraventriculaire de l'hypothalamus (NPV). Cette dernière est impliquée dans le contrôle du stress, les comportements sociaux et les fonctions vitales du corps comme la tension artérielle.

Bébé : l’absence de microbe liée à une mortalité cellulaire plus importante

Lors de précédents travaux, l’équipe avait remarqué que les bébés souris élevés sans microbes présentaient davantage de neurones mourants dans le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. Pour déterminer si ce phénomène était lié au contact avec les microbes à la naissance ou dans l’utérus, des souriceaux nés sans aucun germe (car leur mère biologique n’en avait pas) étaient confiés à leur naissance à des femelles porteuses de microbes. Ils étaient ensuite comparés à des groupes témoins.

L'examen du cerveau des rongeurs trois jours seulement après la naissance a révélé que tous les petits nés de mères aseptiques présentaient moins de neurones dans le NPV. Et cela qu'ils aient ou non reçu des microbes après la naissance grâce à leur mère d’adoption.

Au cours de ces travaux publiés dans la revue Hormones and Behavior, les chercheurs ont aussi constaté que les souris adultes aseptiques présentaient moins de neurones dans la zone du cerveau étudiée.

Développement du cerveau : “les effets microbiens commencent dans l'utérus”

"Notre étude montre que les microbes jouent un rôle important dans le développement d'une région cérébrale essentielle aux fonctions corporelles et au comportement social. De plus, elle indique que les effets microbiens commencent dans l'utérus, via la signalisation des microbes maternels", souligne le Dr Castillo-Ruiz dans un communiqué.

"Plutôt que de rejeter nos microbes, nous devrions les considérer comme des partenaires du développement précoce, ajoute l’experte. Ils contribuent au développement de notre cerveau dès le plus jeune âge."

La spécialiste et ses collègues ajoutent que ces résultats pourraient apporter un nouvel éclairage sur les pratiques obstétricales modernes, comme l'utilisation d'antibiotiques en période périnatale et la césarienne. "Rien qu'aux États-Unis, 40 % des femmes reçoivent des antibiotiques avant l'accouchement et un tiers des naissances ont lieu par césarienne", rappellent-ils.