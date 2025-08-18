Cancer de la mâchoire : «Je suis encore en vie», confie Guillaume Durand

L'ESSENTIEL Guillaume Durand a appris en 2021 qu’il souffrait d’un cancer de la mâchoire après une errance diagnostique.

Un an plus tard, le journaliste, qui a vu sa mâchoire être remplacée par un morceau de péroné, est en rémission.

Aujourd’hui, il explique que son but est de "survivre pour Diane, mon épouse."

Il y a quatre ans, Guillaume Durand, journaliste, animateur de radio et de télévision français, a reçu un diagnostic de cancer de la mâchoire après une errance médicale. "Ça a commencé par un banal mal de dent au printemps. Début juin 2021, j’ai finalement consulté un stomatologue, qui m’a dirigé vers une radiologue spécialiste des mandibules. Son diagnostic : une dent de sagesse infectée, mais pas de cancer, m’a-t-elle certifié. J’ai eu une première opération. Puis une hémorragie incompréhensible. Un deuxième stomato m’enlève une molaire. Avec biopsie, cette fois. Le lendemain, mon médecin principal m’annonce que j’ai une tumeur cancéreuse", avait-il raconté au Parisien.

Cancer de la mâchoire : "On m'a greffé un bout de jambe à la place de la mâchoire"

Pour rappel, cette tumeur maligne peut concerner la mâchoire supérieure (maxillaire) ou inférieure (mandibule). Elle peut naître directement dans l’os ou survenir à cause de la propagation d’un cancer depuis d’autres parties du corps (cavité buccale, peau, glandes salivaires…). Cette maladie se manifeste par un gonflement, une douleur, des difficultés pour ouvrir la bouche, une mauvaise haleine et une mobilité dentaire inexpliqués, selon le Manuel MSD. Après avoir appris cette mauvaise nouvelle, l’homme, âgé aujourd’hui de 72 ans, a été pendant 11 heures. "On m'a greffé un bout de jambe à la place de la mâchoire… Imaginez le renversement dans une vie", avait-il déclaré à Paris Match. Plus précisément, c’est un morceau de péroné qui remplace sa mâchoire. Depuis 2022, le patient est en rémission.

"À chaque PET-scan, j’ai rendez-vous avec la mort"

Dans les colonnes de La Tribune Dimanche, Guillaume Durand est revenu, ce 17 août, sur sa maladie. Son objectif actuel ? "Survivre pour Diane, mon épouse. Réchapper d’un cancer de la mâchoire relève du miracle. À chaque PET-scan, j’ai rendez-vous avec la mort, et une heure plus tard, je suis encore en vie. Je dois ça à mes médecins, à mes enfants. Surtout ma dernière fille. Pouvais-je la laisser seule ? Évidemment non." Aujourd’hui, il profite pleinement de chaque moment. "Aimer, courir, l’art pour sentir la vie sous toutes ses formes. Il n’est pas impossible qu’un divin spaghetti alle vongole puisse compléter ce tiercé un soir d’été", a-t-il indiqué avant de révéler qu’il envisageait avec son épouse de se remarier.