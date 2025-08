Cancer de la bouche : les troubles liés à la consommation de cannabis triplent le risque

L'ESSENTIEL "Le cancer de la bouche se manifeste par des lésions blanches ou rouges et persistantes sur la langue, sur les lèvres ou à l'intérieur des joues."

Le risque de le développer chez les consommateurs de tabac souffrant de troubles liés à la consommation de cannabis est 624 % plus élevé que chez les fumeurs de tabac non dépendants à cette drogue.

Selon les auteurs, le THC, le composé actif du cannabis, pourrait contribuer à ce risque accru de cancer à cause de ses effets immunosuppresseurs.

"Le trouble lié à la consommation de cannabis est de plus en plus répandu, mais ses conséquences à long terme sur la santé restent mal définies. Le cancer de la bouche, qui se manifeste par des lésions blanches ou rouges et persistantes sur la langue, sur les lèvres ou à l'intérieur des joues, est plausible compte tenu des carcinogènes communs au cannabis et au tabac. En effet, la fumée de cannabis contient de nombreux composés cancérigènes présents dans la fumée de tabac, dont les effets néfastes sur le tissu épithélial tapissant la bouche sont connus", selon des chercheurs de l’université de Californie à San Diego (États-Unis). Pour en avoir le cœur net, ces derniers ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Preventive Medicine Reports.

Cancer de la bouche : plus de risques chez les fumeurs de tabac consommant du cannabis

Dans le cadre des recherches, l’équipe a analysé les dossiers médicaux électroniques de 45.129 personnes provenant de l'Université de Californie, couvrant six centres médicaux universitaires. Les adultes dépistés pour des troubles liés à la consommation de drogues, notamment de cannabis, entre janvier 2012 et décembre 2019 ont été inclus s'ils n'avaient pas reçu de diagnostic de cancer de la cavité buccale. Les participants ont été suivis pendant cinq ans pour les diagnostics de cancer de la bouche (lèvre ou langue), prolongeant ainsi la collecte de données jusqu'en décembre 2024.

Les auteurs ont noté que 949 volontaires avaient développé un cancer de la bouche durant le suivi. Après avoir pris en compte l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle et le tabagisme, le risque de développer un cancer de la cavité buccale dans les cinq ans était 325 % plus élevé chez les personnes atteintes de troubles liés à la consommation de cannabis que chez celles qui n'en présentaient pas. Les consommateurs de tabac souffrant de troubles liés à la consommation de cannabis présentaient un risque 624 % plus élevé de développer un cancer de la bouche dans les cinq ans que les fumeurs de tabac non dépendants à cette drogue.

Le THC, "connu pour ses effets immunosuppresseurs susceptibles de contribuer à un risque accru de cancer"

Selon les scientifiques, d'autres facteurs pourraient expliquer ce risque, en plus de l'inhalation de fumée. "Par exemple, le THC, le composé actif du cannabis, est connu pour ses effets immunosuppresseurs, susceptibles de contribuer à un risque accru de cancer." Dans les conclusions, l’équipe indique que ces résultats soulignent notamment la nécessité de poursuivre les recherches sur les effets à long terme de la consommation de cannabis et l'importance d'intégrer la sensibilisation à la santé bucco-dentaire dans le traitement et l'accompagnement des troubles liés à l'usage de substances.