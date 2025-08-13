Pour que votre enfant mange sainement… Apprenez-lui la bienveillance

L'ESSENTIEL Les enfants qui affichent un comportement prosocial sont plus susceptibles de consommer des fruits et des légumes à l'adolescence.

Les comportements prosociaux sont tous les comportements d'entraide reflétant la gentillesse, l'attention et la coopération.

Selon les chercheurs, développer des interventions axées sur les comportements positifs pourrait aider à promouvoir la santé.

Pour que vos enfants intègrent une pléthore de fruits et de légumes dans leur alimentation, pas la peine de leur faire la morale. Cultivez plutôt leur compassion et leur bienveillance ! En effet, des chercheurs américains ont découvert que les petits affichant des comportements attentionnés et serviables, étaient plus susceptibles de manger sainement à l’adolescence.

Les enfants bienveillants mangent mieux en grandissant

La recherche a déjà montré plusieurs fois que faire le bien peut aussi être bon pour soi. Il a par exemple été démontré que les personnes âgées faisant du bénévolat étaient en meilleure santé que les autres. Pour savoir si ce phénomène se vérifiait aussi chez les plus jeunes, l’équipe a repris les dossiers de 6.265 enfants nés au Royaume-Uni et suivis pendant plus de 20 ans.

Via des questionnaires, les parents avaient indiqué si leur enfant présentait des comportements d'entraide reflétant la compassion, la gentillesse, l'attention et la coopération à 5, 7 et 11 ans. Le régime alimentaire des participants – dont leur consommation autodéclarée de fruits et de légumes - était également évalué à l'adolescence (à 14 et 17 ans).

L’analyse a montré que, quel que soit leur âge, les petits participants ayant davantage de comportements sociaux positifs étaient plus enclins de conserver des habitudes alimentaires saines jusqu'à l'adolescence, "une période où les choix alimentaires établissent des modèles qui peuvent façonner la santé tout au long de la vie", rappellent les auteurs dans leur communiqué.

Encourager les comportements positifs pour favoriser une bonne santé

"Les comportements prosociaux, comme la considération des sentiments d'autrui, le partage, l'entraide si quelqu'un est blessé ou contrarié, la gentillesse et le bénévolat, peuvent influencer la santé en renforçant les liens sociaux des enfants et en améliorant leur fonctionnement psychologique. Ils favorisent une meilleure humeur, un sens de l'objectif, un sentiment de compétence et une meilleure capacité à gérer le stress. Tous ces éléments, à leur tour, constituent des ressources susceptibles d'éclairer les choix en matière de santé, comme le démontrent nos dernières découvertes", explique le Dr Julia K. Boehm du département de psychologie de l'université Chapman et auteure principale de l'étude.

Pour l’équipe, ces travaux, publiés dans la revue American Journal of Préventive Medicine, montrent également que promouvoir les comportements prosociaux chez les enfants pourrait être une stratégie de prévention de la santé intéressante. "Nous traversons une époque conflictuelle, où l'empathie peut sembler sous-estimée. Cette étude nous rappelle avec force le pouvoir de la gentillesse et de la compassion, non seulement pour ceux qui les reçoivent, mais aussi pour ceux qui les donnent. Cultiver ces qualités chez les enfants pourrait constituer une voie importante et novatrice pour promouvoir la santé publique", conclut le Dr Farah Qureshi de l’École de santé publique Johns Hopkins Bloomberg et chercheuse principale.