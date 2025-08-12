Microbes, allergies... La climatisation peut-elle nous rendre malades ?

L'ESSENTIEL La climatisation offre un confort estival, mais mal entretenue, elle peut devenir source de microbes, allergènes et produits chimiques nocifs.

Elle est impliquée dans le "syndrome du bâtiment malade" et peut transmettre des infections bactériennes, fongiques ou virales.

Un entretien régulier reste la clé pour préserver ses bénéfices tout en limitant les risques pour la santé.

En pleine canicule, la climatisation apparaît souvent comme une bénédiction. En maintenant une température confortable et en réduisant l'humidité, elle rend l'intérieur supportable même par grosse chaleur. Mais, comme le rappelle un microbiologiste dans The Conversation, "cette peur n’est pas totalement infondée" : un système de climatisation mal entretenu peut devenir un véritable nid à microbes.

Quand les bâtiments rendent malades

Le "syndrome du bâtiment malade" désigne un ensemble de symptômes (maux de tête, toux persistante, congestion nasale, fatigue...) qui apparaissent après un temps prolongé dans un environnement climatisé. Ils "ont tendance à s'aggraver plus longtemps on reste" et disparaissent une fois sorti. Une étude indienne de 2023 a suivi 400 adultes pendant deux ans. Les 200 personnes qui travaillaient quotidiennement dans des bureaux climatisés présentaient davantage de symptômes et une "plus forte prévalence d'allergies", ainsi qu'une fonction pulmonaire réduite et plus d'absences au travail.

Comment l’expliquer ? En cas de dysfonctionnement, les climatiseurs peuvent libérer allergènes, produits chimiques toxiques (benzène, formaldéhyde, toluène) ou micro-organismes dans l'air. Les systèmes mal nettoyés peuvent aussi abriter des bactéries dangereuses comme Legionella pneumophila, responsable de la légionellose. Cette infection pulmonaire, souvent contractée dans des lieux collectifs, peut être grave et nécessiter une hospitalisation.

Les hôpitaux ont également observé la présence de champignons tels qu’Aspergillus ou Penicillium dans leurs systèmes de ventilation. Chez les personnes fragiles, ces infections peuvent toucher non seulement les poumons, mais aussi le cerveau, le foie ou la peau. Enfin, certaines infections virales comme le norovirus ont été transmises via la climatisation, y compris dans une école maternelle en Chine où "20 élèves ont présenté une gastro-entérite".

Un entretien indispensable

L'air sec produit par la climatisation peut aussi fragiliser les muqueuses nasales et favoriser les infections. Pourtant, un système bien entretenu reste un allié : il "filtre les contaminants, spores fongiques, bactéries et virus" et peut même réduire la propagation de maladies comme le Covid-19.

Le message est clair : pour profiter des bienfaits de la climatisation sans en subir les risques, un entretien régulier est essentiel. Nettoyage des filtres, vérification des circuits d'eau et surveillance des produits chimiques sont autant de gestes qui transforment cet appareil potentiellement dangereux en protecteur silencieux de notre santé.