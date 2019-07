Canicule : attention à ne pas abuser de la climatisation

Ce lundi 22 juillet, 59 département français sont placés en vigilance orange à la canicule. Il s’agit du deuxième épisode de fortes chaleurs depuis le début de l’été. Chaque fois, ces périodes étouffantes font la part belle aux glaces, ventilateurs et autres climatisations pour rendre la chaleur plus supportable.

S’il est déconseillé de dormir avec le ventilateur allumé, il ne faut pas non plus abuser de la climatisation. Et cela, au risque de souffrir d’otites, d’angines blanches et bactériennes ou encore d’infections bronchopulmonaires.

Pas plus de dix degrés d’écart entre l’intérieur et l’extérieur

Il vous est sans doute arrivé d’être simplement enrhumé à cause de la climatisation sur votre lieu de travail ou à la maison. Le plus important, lorsque vous utilisez un système de climatisation, c’est de ne pas créer un trop grand écart entre la température extérieure et la température intérieure. Pas plus de dix degrés de différence selon les médecins, sinon c’est le choc thermique.

De plus, les personnes les plus fragiles dans ce cas sont les mêmes que celles qui souffrent de la canicule: les personnes âgées et les plus jeunes. Pensez également à veiller sur les personnes asthmatiques.

Un bon entretien est nécessaire

Il peut arriver de mal entretenir son système de climatisation. C’est une erreur car cela peut se révéler dangereux. Bactéries et moisissures risquent de proliférer, provoquant ce que l’on appelle le "syndrome du bâtiment malsain" avec des troubles de la vue, des maux de tête, des troubles des voies respiratoires et des problèmes de peau.

Si votre climatisation est à eau, il faut faire encore plus attention ! Car l’eau stagnante favorise la prolifération de virus, comme la grippe, la gastro-entérite voire la légionellose.

Enfin, la climatisation n’est pas non plus bénéfique à la santé de la planète, puisqu’elle est très gourmande en électricité. Une raison de plus pour ne pas en abuser.