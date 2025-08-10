Ses brûlures d’estomac cachaient un cancer de stade 4

L'ESSENTIEL En avril 2022, Alex Jade, 31 ans, souffre de brûlures d’estomac et de douleurs gastriques persistantes.

Après six mois et de nombreux examens, une endoscopie révèle un cancer de l’estomac de stade IV.

Aujourd’hui, elle partage son parcours sur TikTok pour sensibiliser aux symptômes de cette maladie et à l’importance d’un second avis médical.

Il a fallu six mois pour qu’Alex Jade reçoive le bon diagnostic. En avril 2022, après un repas, la jeune femme de 31 ans est soudainement touchée par de très fortes brûlures d'estomac, des douleurs gastriques, une sensation de satiété extrême et finit par vomir. Les deux premiers symptômes persistent durant tout le mois.

Un cancer de l’estomac de stade 4

En plus de ces symptômes, Alex Jade a mal au dos et au cou. Elle décide de consulter son médecin qui, après lui avoir fait passer une échographie, écarte l’hypothèse de calculs biliaires. Il lui prescrit des médicaments contre le reflux gastro-œsophagien, qui provoque aussi des douleurs gastriques. Le traitement fonctionne, les symptômes diminuent.

A la fin du traitement, le praticien refuse de renouveler l’ordonnance. Pour lui, le problème vient de l’hygiène de vie de sa patiente, qu’il lui conseille de changer. Sans traitement, les symptômes finissent par revenir : vomissements, fatigue, sensation de satiété.

Alex Jade souffre pendant plusieurs mois, sans avoir de réponse précise sur l’origine de ses maux et sans espoir de changement. Exténuée, elle décide de consulter un autre médecin et demande à passer des examens plus poussés, notamment une endoscopie, qui permet d’observer l’intérieur de l’œsophage, de l’estomac et du duodénum.

Pendant l’examen, les chirurgiens découvrent un ulcère dans l’estomac d’Alex Jade et font une biopsie. Les résultats sont mauvais. En novembre 2022, après six mois de douleurs, Alex Jade découvre qu’elle est atteinte d’un cancer de l’estomac de stade IV.

Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer (Arc), “le stade IV, qui concerne des patients présentant des métastases, est le plus difficile à prendre en charge et garde hélas un pronostic sombre”. En effet, des examens complémentaires ont montré que le cancer de la jeune femme “s’était propagé à la paroi de l'abdomen, avec présence de liquide cancéreux dans la cavité abdominale et une atteinte des ganglions lymphatiques”, indique Surrey Live.

Faire connaître les symptômes du cancer de l’estomac

Depuis, Alex Jade suit un traitement et médiatise son parcours, via sa page TikTok. Elle souhaite sensibiliser ses followers à l’importance d’un second avis médical et faire connaître les signes de cette maladie.

Comme pour Alex Jade, ce cancer est souvent diagnostiqué à un stade avancé, car les symptômes sont peu spécifiques, comme le précisent les Hospices civils de Lyon (HCL) : perte d'appétit, douleurs à l'estomac, nausées, vomissements, fatigue, anémie et perte de poids.

En 2018, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer de l'estomac était de 6.557 en France, dont 4.264 chez l'homme et 2.293 chez la femme, selon Santé Publique France. Les décès s’élevaient pour la même année à 4.272, dont 2.794 chez l'homme et de 1.478 chez la femme.