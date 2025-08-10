Hépatite A : comment se prémunir alors que 2 régions sont en alerte ?

L'ESSENTIEL Une cinquantaine de cas d’infection par le virus de l’hépatite A a été recensé depuis le mois de juin dans l’agglomération lyonnaise et, sur la même période, Nantes enregistre au moins seize cas.

Cette maladie se transmet surtout par voie fécale-orale par de l’eau ou des aliments contaminés.

Le vaccin est particulièrement recommandé avant de voyager dans des zones à risque ou pour les personnes vulnérables.

Dans l’agglomération lyonnaise, une cinquantaine de cas d’infection par le virus de l’hépatite A a été recensé depuis le mois de juin, selon l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la même période, Nantes enregistre au moins seize cas.

Recrudescence des cas d’hépatite A en France et en Europe

Les deux villes sont en alerte sanitaire. Une surveillance renforcée a donc été mise en place, ainsi qu’un rappel des recommandations générales de prévention. Jusqu'à présent l’hépatite A était rare en France, avec un taux d’incidence annuel des cas déclarés compris entre 1,5 et 3 cas pour 100.000 habitants, indique le ministère de la Santé. Cette recrudescence inquiète et ne concerne pas que l’hexagone.

Entre janvier et mai 2025, les cas d'hépatite A ont augmenté dans plusieurs pays de l’Union européenne. C’est notamment le cas de la Tchéquie (600 cas confirmés), de la Hongrie (530 cas confirmés) ou encore de l’Autriche (87 cas confirmés), d’après les chiffres de l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Se faire vacciner contre l’hépatite A avant de voyager

L’hépatite A est une maladie infectieuse virale, qui se caractérise par des lésions inflammatoires hépatiques et des altérations des cellules du foie réversibles. Pour l’instant, il n’existe pas de traitement contre cette pathologie, elle se guérit seule au bout de quelques semaines ou mois. Néanmoins, dans de rares cas, l’hépatite A peut être grave voire mortelle.

La transmission du virus intervient principalement par voie fécale-orale, généralement en ingérant de l’eau ou des aliments contaminés. Par exemple, lorsqu’une personne infectée cuisine sans s’être suffisamment lavée les mains. La contagion peut aussi intervenir lors de contact physique étroit avec une personne infectée, “par exemple, lors de rapports sexuels oro-anaux, précise l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais il ne se propage pas à l’occasion des contacts ordinaires entre personnes”.

Pour limiter le risque de transmission, les ARS recommandent de :

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon

Veiller à la propreté des aliments, en les lavant toujours

Éviter la consommation de fruits de mer crus ou peu cuits

Avant de voyager dans des zones où le virus circule de manière endémique, les ARS conseillent de se faire vacciner. Il s’agit de l’Afrique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Océanie. Le site Vaccination-info-service.fr recommande aussi l’injection aux personnes atteintes de maladies du foie, de mucoviscidose, ainsi qu’aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Les premiers symptômes de l’hépatite A apparaissent après une période d’incubation allant de 15 à 50 jours (moyenne 30 jours). La personne malade peut avoir de la fièvre, une importante fatigue, des douleurs abdominales, des nausées et une jaunisse. Si vous ressentez ces symptômes, il faut rapidement consulter un médecin.