Hépatite A : 4 cas signalés dans un collège du Havre

L'ESSENTIEL Quatre collégiens du Havre sont hospitalisés pour une hépatite A.

L'ARS Normandie a ouvert une enquête épidémiologique.

L’hépatite A est une maladie du foie qui est causée par le virus VHA. Il est transmis par une personne infectée ou au contact d’objets et d’aliments contaminés.

Plusieurs cas d’hépatite A ont fait leur apparition dans le collège privé catholique Montesquieu-Sainte-Marie au Havre (Seine-Maritime). Une enquête épidémiologique est menée au sein de l’établissement par l’Agence régionale de santé de Normandie.

Hépatite A : des mesures d’hygiène renforcées dans le collège

Le journal Paris-Normandie a révélé que quatre élèves ont été hospitalisés en fin de semaine pour une hépatite A. Interrogé par Actu.fr, Sylvain Pézier, directeur du collège catholique, a précisé que l’établissement a été alerté le jeudi 23 mai 2024. "Ce sont les parents de deux camarades de classe qui ont appelé dans un premier temps l’établissement pour signaler l’absence de leurs enfants et des premières suspicions."

Les jeunes malades seraient en 6e et auraient 12 ans. L’ARS qui a confirmé l’existence de ces cas, assure que des mesures d’hygiène renforcées ont été mises en place dans le collège afin d’éviter la transmission du virus. Les parents d'élèves ont été avertis par lettre de la situation.

Par ailleurs, une enquête épidémiologique est en cours. "Une actualisation pourra être réalisée en fin de semaine", précise l’ARS Normandie. Elle a également rappelé que l’hépatite A est une maladie à déclaration obligatoire “tout cas d’hépatite A doit être signalé à la plateforme de veille et sécurité sanitaire de l’ARS Normandie.”

Hépatite A : quels sont les symptômes à repérer ?

L’hépatite A est une maladie du foie qui est causée par le virus VHA. Ce dernier se transmet entre personnes ou au contact d’objets et d’aliments contaminés. L’infection provoque des lésions hépatiques qui disparaissent après la guérison.

"Cette maladie guérit seule, sans traitement. Cependant, de rares hépatites A aiguës et graves sont observées (5 cas pour 1.000), surtout s'il existe une maladie du foie préalable", explique l’Assurance Maladie.

Si chez les enfants de moins de 6 ans l’infection passe souvent inaperçue, les symptômes sont davantage visibles chez les malades plus âgés. Les premiers signes de la maladie sont alors :

une perte d'appétit et des nausées ;

des douleurs intermittentes au niveau de l'abdomen ;

un syndrome grippal (fièvre, céphalées, douleurs musculaires…) ;

une fatigue importante ;

des douleurs des articulations ;

de l'urticaire.

Dans un second temps, l'ictère (ou jaunisse) survient. Il est accompagné d'une décoloration des selles, d'urines foncées et parfois de démangeaisons. "Les symptômes de la phase pré-ictérique de l'hépatite A s'atténuent puis disparaissent dans les jours qui suivent l'installation de l'ictère. Parfois, il n'y a pas de jaunisse et seuls les signes de la phase pré-ictérique existent", ajoute l'Assurance Maladie sur son site.