… ou en situation de précarité

Mais le manque d’hygiène personnelle, souvent associé à l’hépatite A, favorise aussi la circulation du virus. En Slovaquie, par exemple, les minorités ethniques précaires comme les Roms ont dû faire face à 13 flambées épidémiques.







D’après l’ECDC, l’épidémie actuelle serait plus due à la transmission sexuelle qu’à une contamination alimentaire, le mode de contamination le plus fréquent dans le monde. Lorsque celui-ci est signalé, le nombre de cas reste limité. La France, l’Allemagne et la Belgique ont, par exemple, signalé 6 foyers d’origine alimentaire. En moyenne, 15 cas y étaient associés.