Mettre fin à la transmission

En 2015, dans le monde, plus d’un million de personnes sont mortes des suites d’une hépatite chronique. Un constat inacceptable quand on sait que des traitements sont disponibles. L’Organisation mondiale de la santé a même ajouté, pour la première fois, un générique du sofosbuvir dans sa liste des médicaments préqualifiés. Cette molécule permet de guérir d’une hépatite C en 12 semaines.

Aux yeux du Commissaire européen chargé de la Santé et de la Sécurité alimentaire, cela ne fait aucun doute : l’UE doit prendre en main la situation, et mettre fin à la chaîne de transmission. « Pour mettre fin aux causes sous-jacentes de l’épidémie d’hépatites, nous devons adopter une approche combinée incluant les outils sanitaires et sociaux, et développer des liens entre les stratégies sanitaires, sociales, et éducatives », déclare Vytenis Andriukaitis.







De fait, l’objectif de l’élimination des hépatites virales en tant que menace pour la santé publique est fixé pour 2030. Y parvenir nécessitera des efforts intensifs de la part des pays membres de l’UE. Car à l’heure actuelle, « moins de la moitié (…) ont mis en place une stratégie de dépistage des hépatites », souligne Andrea Ammon, directrice de l’ECDC. La vaccination doit elle aussi se développer. En France, la vaccination contre l’hépatite C est recommandée. Mais celle contre l’hépatite B se fait au cas par cas.