Usagers de drogues et migrants

Les usagers de drogues sont particulièrement concernés par les infections à VHC. Près d’un consommateur sur deux (44 %) des usagers de drogues sont porteurs d’anticorps. Pour les usagers de drogues par voie injectable, cette proportion grimpe à 65 % et presque 90 % chez les injecteurs russophones (versus 44 % chez les injecteurs francophones).

« Les usagers de drogues injectables constituent le principal réservoir de la transmission du VHC en France », note l’agence, bien que la prévalence biologique du VHC au sein de cette population soit en baisse depuis 2004.

Enfin, la prévalence de l’hépatite C reste élevée chez les populations migrantes. Selon Médecins du Monde qui collecte ces données, elle s’élève à 2,7 % en 2015, avec une plus forte prévalence parmi les migrants nés en zone de forte endémicité telle que le Moyen Orient et l’Asie Centrale.







De nouveaux traitements

Côté traitement, les dernières années ont été marquées par des évolutions thérapeutiques majeures, avec l’arrivée en 2013 des antiviraux d’action directe (AAD) qui permettent un pourcentage de guérison pour plus de 90 % des patients.

Un traitement par AAD a été initié chez 40 personnes en 2013, 8 700 en 2014 et 14 650 en 2015. « Etant donné que plusieurs traitements ont pu être initiés chez une même personne au cours de la période, il est estimé qu’un traitement a été initié chez 22 600 personnes entre 2014 et 2015 et 20 300 ont été guéries », peut-on lire.

Le nombre d’initiations de traitement par AAD devrait augmenter au cours des prochaines années. A cela, deux raisons : l’ouverture de l’accès universel aux nouveaux traitements de l’hépatite C en janvier 2016 et l’extension du traitement par AAD aux patients asymptomatiques dont le stade de fibrose est F0 ou F1.

« Le traitement des personnes les moins atteintes vise à ralentir l’évolution de la fibrose hépatique, à prévenir ses complications, à éviter les manifestations extra-hépatiques et à limiter la transmission du virus ».