Hépatite A : une «recrudescence» des cas à Nantes

L'ESSENTIEL À Nantes, au moins seize cas d’hépatite A ont été enregistrés depuis le mois de juin.

Cette recrudescence "présente un caractère atypique au regard de la situation habituelle dans la région", selon l’ARS.

L’agence a tenu à rappeler les mesures de prévention essentielles permettant de limiter la propagation de cette infection virale qui provoque des lésions hépatiques réversibles.

En Europe, le nombre de cas d’hépatite A, une inflammation du foie provoquée par le VHA (un virus à ARN), a augmenté ces derniers mois. En France, une "recrudescence" de cette infection virale a récemment été signalée à Nantes. Elle "présente un caractère atypique au regard de la situation habituelle dans la région", indique l’Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de la Loire. Depuis le mois de juin, au moins seize cas ont été recensés dans la métropole.

Comment se transmet l’hépatite A ?

Pour rappel, l’hépatite A est l’hépatite virale la plus répandue au monde avec des risques de transmission variables selon les conditions sanitaires des pays. Celle-ci provoque des lésions inflammatoires hépatiques, qui sont temporaires, et des altérations des cellules du foie, les hépatocytes. Contrairement à l’hépatite B ou C, l’hépatite A n’évolue jamais vers une forme chronique. Cette "maladie est immunisante : lorsqu'on a eu une fois l'hépatite A, on ne peut pas la contracter à nouveau", précise l’Assurance Maladie.

L’Homme est le seul réservoir du virus de l’hépatite A. En effet, ce dernier est présent dans le tube digestif et excrété dans les selles des personnes contaminées. Ainsi, le principal mode de transmission est interhumain par voie féco-orale, c’est-à-dire qu’une personne non immunisée ingère quelque chose qui a été contaminé par les selles d’une personne infectée par le VHA. La transmission se fait de façon directe, notamment dans les collectivités (crèche, école) et dans certains groupes à risque (voyageurs en zone d’endémie, utilisateurs de drogue…) avec des objets ou des mains contaminés. Elle peut également se faire par l’intermédiaire d’eau contaminée par le virus, de coquillages ou de végétaux consommés cru ou peu cuits, d’aliments souillés.

Hépatite A : quels sont les symptômes ?

"La période d’incubation de l’hépatite A est généralement de 14 à 28 jours", selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cette infection se manifeste par des troubles digestifs, comme des nausées, des douleurs abdominales ou une perte d’appétit), une fièvre, une fatigue importante, des urines foncées et un ictère (coloration jaune des yeux et de la peau). "Toutes les personnes infectées ne présentent pas l’ensemble de ces symptômes à la fois." L’évolution de la maladie est généralement bénigne. La sévérité de la maladie s’accroît avec l’âge des patients. "Des formes sévères avec défaillance hépatique sont possibles. Les décès sont exceptionnels", spécifie le ministère de la Santé.

Il n’existe pas de traitement curatif de l’hépatite A. Dans la plupart des cas, elle évolue et disparaît spontanément. D’après Santé publique France, une hospitalisation est possible dans certains cas pour réaliser une surveillance et proposer une prise en charge symptomatique. "Enfin, les rares formes sévères ou fulminantes d'hépatite A peuvent nécessiter une transplantation hépatique."

Que faire pour éviter de contracter l’hépatite A ?

Face à la situation à Nantes, l’ARS rappelle les mesures de prévention essentielles afin de limiter la propagation de cette infection virale. Il est conseillé aux Français de se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon, en particulier avant les repas et après le passage aux toilettes et de veiller à la propreté des aliments, notamment en les lavant avec une eau potable et non souillée. Autres conseils : éviter la consommation de fruits de mer crus ou peu cuits. En cas de symptômes évocateurs, il convient de consulter rapidement un professionnel de santé. "La vaccination contre l’hépatite A constitue un moyen de prévention efficace, en particulier pour les personnes devant se rendre dans des zones où le virus circule de manière endémique (Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient, Asie centrale, Océanie)."