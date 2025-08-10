Infections respiratoires : la recherche valide les bienfaits de la soupe

L'ESSENTIEL La soupe faite maison peut aider à soigner certaines infections respiratoires, comme le rhume ou la grippe.

Selon une méta-analyse, les participants qui en consommaient se rétablissaient jusqu'à 2,5 jours plus vite que les autres.

Néanmoins, manger de la soupe ne remplace pas les médicaments et, en cas de symptômes, il vaut mieux consulter son médecin généraliste.

Manger de la soupe ne fait pas grandir, mais peut vous aider à guérir plus vite. Et c’est même scientifiquement prouvé. Dans une méta-analyse, publiée dans la revue Nutrients, des chercheurs ont comparé différents types de soupes, allant de la traditionnelle aux légumes, en passant par celle au poulet, au bouillon ou encore à l’orge ! En tout, quatre études ont été retenues par les chercheurs, regroupant 342 participants.

Les personnes qui mangent de la soupe guérissent 2,5 jours avant les autres

L’objectif des scientifiques était de mesurer l’impact de ce breuvage sur les infections respiratoires comme le rhume, la grippe ou la Covid-19. Les résultats montrent que la soupe peut bel et bien aider à la guérison.

“Une étude a révélé que les personnes ayant consommé de la soupe se rétablissaient jusqu'à 2,5 jours plus vite que celles n'en ayant pas consommé, assure Sandra Lucas, l’une des auteures, dans un article pour The Conversation. Les symptômes tels que la congestion nasale, les maux de gorge et la fatigue étaient moins graves. Certains participants ont également présenté une diminution des taux de marqueurs liés à l'inflammation : des substances sanguines qui augmentent lorsque le système immunitaire combat une infection”.

Comment expliquer cet effet bénéfique ? Selon l'auteure, deux protéines, IL-6 et de TNF-α, participent au déclenchement de l'inflammation. Chez les participants qui mangeaient de la soupe, leurs taux étaient plus faibles. De plus, l’aspect liquide et chaud peut aussi apaiser les symptômes.

Mais ce n’est pas tout, la soupe faite maison contient de nombreux nutriments, vitamines et fibres, surtout quand elle est composée de légumes de saison frais. Ceux-ci donnent des forces à l’organisme pour lutter contre l’agent pathogène.

Les propriétés de la soupe dépendent de ce que vous y mettez. Pour des vertus anti-inflammatoires, ajoutez des ingrédients tels que du céleri ou du fenouil. Enfin, pour un breuvage plus riche en protéines, certains optent pour de la viande, notamment du poulet. Sur ce dernier point, les scientifiques restent prudents. Jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à prouver de lien entre cette recette et une guérison plus rapide des infections respiratoires.

Pas de soupe en cas de gastro-entérite

“L'alimentation revêt également une dimension culturelle et comportementale forte : elle permet aux personnes d'utiliser la nourriture non seulement pour se nourrir, mais aussi comme un élément intentionnel de la gestion de la maladie et de la guérison”, explique Sandra Lucas, tout en soulignant qu’aucun mets ne peut remplacer les médicaments. Si vous êtes malade, le mieux reste donc de consulter votre médecin traitant.

Et ce, d’autant plus, que la soupe n’est pas toujours recommandée. Si elle peut aider à soigner les infections respiratoires, elle n’est en revanche pas adaptée pour d’autres pathologies, comme la gastro-entérite. Dans ce cas, il vaut mieux privilégier les aliments solides, comme le riz, les pâtes, les viandes et le poisson, les légumes cuits et les fruits frais ou encore des céréales non sucrées.